Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Άνετο απόγευμα για τους ερυθρόλευκους, που έκαναν το τρία στα τρία

Με Ποντένσε να σφραγίζει με γκολ και ασίστ την επιστροφή του στον Πειραιά και τον Ταρέμι να σκοράρει δύο φορές στο ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-0 του Πανσερραϊκού στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” συνεχίζοντας με το απόλυτο στην Stoiximan Super League.

Καθάρισε με λάμψη Ποντένσε και Ταρέμι ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι νίκησαν με 5-0 τον Πανσερραϊκό στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” και έκαναν το τρία στα τρία στην Stoiximan Super League.

Έπειτα από ένα “λευκό” πρώτο μέρος, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, όπως αναφέρει το Sport24.gr, άνοιξαν το σκορ στο 48′ με καρφωτή κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έπειτα από σέντρα του Ορτέγκα από αριστερά.

Από δημιουργός, ο Ορτέγκα έγινε εκτελεστής και διπλασίασε τα γκολ του Ολυμπιακού στο 68′ βρίσκοντας δίχτυα από στρώσιμο του Ρεμί Καμπελά.

Στο 68′ ο Ποντένσε πέρασε στο ματς, στην πρώτη του συμμετοχή για τους Πειραιώτες μετά τον τελικό του Conference League και χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να κάνει τη διαφορά.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ βρήκε δίχτυα με σουτ εκτός περιοχής στο 71′ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ποντένσε δεν έμεινε εκεί, καθώς στο 88′ έπαιξε κάθετα για τον Ταρέμι, ο οποίος βρήκε δίχτυα σκοράροντας στο ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Ο Ιρανός μάλιστα, ο οποίος είχε κερδίσει πέναλτι στο 82′ από πάτημα του Δοϊρανλή, με τον Τιναλίνι όμως να αποκρούει την εκτέλεση του Γιαζίτζι, σκόραρε για δεύτερη φορά, στις καθυστερήσεις έπειτα από σέντρα του Γιαζίτζι.

Έπειτα από την επιβλητική του νίκη λοιπόν, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης (17/9) κόντρα στην Πάφο στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η πρώτη τελική στο ματς ήρθε στο 7′ για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί. Ο Τσικίνιο έστρωσε την μπάλα με το αριστερό και ο Μαροκινός εκτέλεσε άμεσα με αριστερό πλασέ, αλλά ο Τιναλίνι μπλόκαρε.

Στο 7ο λεπτό ο Ρέτσος έχασε την μπάλα και ο Μπανζάκι βρήκε την ευκαιρία να εκτελέσει με το δεξί από πλεονεκτική θέση, με τον Τζολάκη να κάνει την επέμβαση. Στο 18′ ο Ολυμπιακός έχασε τον Μαρτίνς που αποχώρησε προληπτικά, με τον Στρεφέτσα να μπαίνει στη θέση του.

Ο Ορτέγκα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Τσικίνιο πλάσαρε στην κίνηση με το δεξί στα δεξιά της περιοχής, με την μπάλα να περνά άουτ στο 19′, ενώ δύο λεπτά αργότερα, από γέμισμα του Τζολάκη, η άμυνα του Πανσερραϊκού δεν εκτίμησε σωστά τη φάση και ο Ελ Κααμπί το εκμεταλλεύτηκε πλασάροντας με το αριστερό, αλλά ο Τιναλίνι μπλόκαρε.

Ο Πανσερραϊκός έγινε ξανά απειλητικός στο 24′ όταν ο Μπιανκόν έκανε κακό γύρισμα προς τα πίσω και ο Μπανζάκι βρέθηκε σε θέση βολής, με τον Τζολάκη να αποκρούει αρχικά ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο κυνηγός του Πανσερραϊκού δεν μπόρεσε να εκτελέσει από πλεονεκτική θέση.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και στο 29′ ο Στρεφέτσα πέρασε όμορφα στην περιοχή για τον Έσε, που δοκίμασε ένα γυριστό με το δεξί, αλλά ο Τιναλίνι μπλόκαρε. Ο Μουζακίτης σούταρε άουτ από μακριά στο 30′, ενώ στο 31′ ο Ιταλός-Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν βρήκε εστία.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο 33′ ο Ορτέγκα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και βρήκε τον Ελ Κααμπί, που σούταρε με τη μία με το αριστερό, αλλά η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία.

Οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα διαρρήχθηκαν στο 35ο λεπτό, όταν ο Γκριν αποβλήθηκε για τον Πανσερραϊκό. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων σήκωσε ψηλά το πόδι του στο μαρκάρισμα πάνω στον Ρέτσο, χτυπώντας τον στο στήθος. Αφού εξέτασε το VAR, ο διαιτητής Ζαμπαλάς απέβαλλε τον Αντρέ Γκριν.

Η τελευταία τελική του πρώτου μέρους ήρθε για τον Ολυμπιακό στο 45’+3′ με τον Έσε να σημαδεύει τον Τιναλίνι έπειτα από κόρνερ του Στρεφέτσα από δεξιά. Οι νταμπλούχοι έκλεισαν το πρώτο μέρος με 13 τελικές έναντι 1 του Πανσερραϊκού και xGoals 0.9-0.1.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Ορτέγκα έκανε μια συστημένη μπαλιά ακριβείας από αριστερά και ο Μαροκινός έκοψε τον γόρδιο δεσμό για τους νταμπλούχους στο 48′.

Στο 57′ ο Στρεφέτσα έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά από δεξιά, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Καμπελά κινήθηκε σε θέση σέντερ-φορ και σούταρε με το δεξί έπειτα από μπαλιά του Στρεφέτσα, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στο 68′. Ο Καμπελά έστρωσε την μπάλα από αριστερά και ο Αργεντινός φουλ-μπακ πλάσαρε εντός περιοχής με το αριστερό πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό.

Το δεύτερο γκολ έδωσε την ευκαιρία στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ρίξει στο ματς τον Ντάνιελ Ποντένσε, που αγωνίστηκε ξανά για τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά τον τελικό του Conference League, και τον Μέχντι Ταρέμι που έκανε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Ο Πορτογάλος αστέρας μάλιστα δεν άργησε να… πιάσει δουλειά. Ο Ποντένσε ζύγισε το σουτ και εκτέλεσε με το δεξί περίπου δέκα μέτρα έξω από την περιοχή, γράφοντας το 3-0 και σκοράροντας στην πρώτη του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στον Πειραιά στο 71′.

Στο 82ο λεπτό ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε πάτημα του Δοϊρανλή πάνω στον Ταρέμι, με τον Γιουσούφ Γιαζίτζι να αναλαμβάνει την εκτέλεση, όμως ο Τιναλίνι έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε.

Ντεμπούτο με γκολ έκανε όμως και ο Ταρέμι. Ο Ποντένσε βρήκε κάθετα τον Ιρανό στην περιοχή και εκείνος δεν λάθεψε γράφοντας το 4-0 στο 88′. Το κερασάκι ήρθε στο 90’+3′ όταν ο Γιαζίτζι έβγαλε τη σέντρα με το αριστερό από δεξιά και ο Ταρέμι με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 5-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κοστίνια, Έσε (75′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Τσικίνιο (74′ Γιαζίτζι), Μαρτίνς (18′ Στρεφέτσα), Καμπελά (68′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί (68′ Ταρέμι).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (80′ Καρασαλίδης), Τσαούσης, Ομεόνγκα, Λιάσος (79′ Γκιγιομιέ), Φαλέ, Μπανζάκι (51′ Νανέλι), Γκριν, Ιβάν.