Ολυμπιακός – Παρί 87-90: Δεύτερη φιλική ήττα στην Κύπρο

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 87-90 από την Παρί στην Λευκωσία σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε για δεύτερη φορά στο τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης” στη Λευκωσία, αυτή τη φορά από την Παρί με 87-90, σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση και ρυθμό επιπέδου EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ξανά στη διάθεσή του τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοβ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση (32 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και να οδηγεί την επίθεση των «ερυθρολεύκων». Δίπλα του ξεχώρισαν οι Μιλουτίνοβ (8 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 3 μπλοκ) και Χολ (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους διεθνείς (Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Κώστα Αντετοκούνμπο, Λαρεντζάκη), ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Έβανς και Πίτερς για λόγους ξεκούρασης. Ο Κριστ Κουμάντζε δεν χρησιμοποιήθηκε.

Η Παρί του Φραντσέσκο Ταμπελίνι έδειξε πως παρά τις μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν ο κορυφαίος της, οδηγώντας την ομάδα στη δεύτερη νίκη της στην Κύπρο, μετά από εκείνη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Το ματς έκλεισε με ένταση, καθώς ένα αμφισβητούμενο σφύριγμα πάνω στον Βεζένκοβ προκάλεσε την αποβολή του, ενώ στη συνέχεια οι διαιτητές χρέωσαν τεχνικές ποινές και στον ίδιο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος επίσης αποβλήθηκε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-17, 42-47, 63-70, 87-90

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (4 ασίστ), Γουόρντ 9 (1/11 τρίποντα), Βεζένκον 32 (4/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίνοβ 8 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 9 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λι 6 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Χολ 17 (7 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη).