Ολυμπιακός: Πού θα δείτε την εντός έδρας αναμέτρηση των ερυθρoλεύκων με τη Dubai BC

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται σήμερα ενάντια στην Dubai BC για την τρίτη αγωινιστική της EuroLeague. Που και πότε θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σήμερα (10/10) σε ένα εντός έδρας παιχνίδι ενάντια στη Dubai BC, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports 4, Matchcenter από το SPORT24)

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από μια νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης (89-77).

Το σημερινό πρόγραμμα