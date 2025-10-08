Ολυμπιακός: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Χολ, ατομικό ο Φουρνιέ

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Ντόντα Χολ, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague ενόψει Dubai BC και δύο ημέρες πριν τον αγώνα (10/10 στις 21:15) τα προβλήματα συνεχίζονται.

Ο Εβάν Φουρνιέ, που όπως αποκάλυψαν στην εκπομπή Big 4 by Betsson του Sport24.gr οι Κωνσταντίνος Μελάγιες και Σπύρος Καβαλιεράτος είναι αμφίβολος για τον αγώνα, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα για τον αγώνα με την Dubai BC.

Συγκεκριμένα, ο Ντόντα Χολ ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός της προπόνησης της Τετάρτης.