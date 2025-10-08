Ολυμπιακός: Χαμόγελα στον Ρέντη, ο Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε και φουλάρει για την επάνοδό του

Ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επέστρεψε στις προπονήσεις χωρίς να νιώσει κάποια ενόχληση και αναμένεται να είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή.

Στον Ολυμπιακό γεμίζουν οι μπαταρίες (για τους μη διεθνείς) που συνεχίζουν να προπονούνται ενόψει της επανέναρξης των υποχρεώσεων. Τα ευχάριστα νέα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, δίχως να αισθανθεί κάποια ενόχληση.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ουκρανός φορ αποκόμισε ενοχλήσεις στην Ολλανδία και δεν συμμετείχε σε κανένα παιχνίδι των ερυθρολεύκων μέχρι τώρα στη σεζόν, ενώ στην προηγούμενη διακοπή είχε φύγει στην πατρίδα του για να τον δει ο γιατρός του εκεί.

Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή, ενώ δουλεύει έξτρα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης προκειμένου να αυξήσει τα επίπεδα ετοιμότητάς του, καθώς είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Φυσικά πρόκειται για ένα πολύ ευχάριστο νέο για τον Μεντιλίμπαρ καθώς θα έχει και τον τρίτο φορ στη φαρέτρα του, μαζί με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι.