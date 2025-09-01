Ολυμπιακός: Χαμός στο “Ελ. Βενιζέλος” από τους φίλους των Πειραιωτών για τον Ποντένσε

Η επικείμενη άφιξη του Ντανιέλ Ποντένσε στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας (1/9) για να υπογράψει στον Ολυμπιακό προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού στον κόσμο της ομάδας, με οπαδούς των Πειραιωτών να συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” για να τον αποθεώσουν.

O Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ντανιέλ Ποντένσε για τρίτη φορά, στη δεύτερη επιστροφή του στο μεγάλο λιμάνι, με το γεγονός αυτό να έχει εκτοξεύσει στα ύψη τον ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών των νταμπλούχων Ελλάδας.

Όπως γράφει το Sport24, ερυθρόλευκη ΠΑΕ ενημέρωσε το μεσημέρι της Δευτέρας πως η άφιξη του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού είναι προγραμματισμένη για το βράδυ, στις 20:30, με αρκετούς φίλους των Πειραιωτών να μη χάνουν την ευκαιρία να συγκεντρωθούν στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” για να τον επευφημήσουν και να τον καλωσορίσουν εκ νέου.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού στο “Ελ. Βενιζέλος” για τον Ποντένσε: