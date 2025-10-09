Αθλητικά Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ με τον Παναθηναϊκό, νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες

Διαβάζεται σε 1'
Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ με τον Παναθηναϊκό, νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες
EUROKINISSI

Δίχως τον Τόμας Γουόκαπ θα πορευτεί ο Ολυμπιακός για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, καθώς τραυματίστηκε και μένει εκτός δράσης.

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες. Ο ερυθρόλευκος γκαρντ δεν υπολογίζεται πλέον για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή.

Όσον αφορά στον τραυματισμό που υπέστη ο Γουόκαπ, αυτός αφορά αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό.

Από εκεί και πέρα ο Έβαν Φουρνιέ είναι αμφίβολος και θα δοκιμάσει στην προπόνηση για να παίξει στο ματς με την Dubai BC. Μαζί με τον Γουόκαπ, εκτός είναι οι Μακίσικ και Έβανς.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα