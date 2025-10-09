Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ με τον Παναθηναϊκό, νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες

Δίχως τον Τόμας Γουόκαπ θα πορευτεί ο Ολυμπιακός για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, καθώς τραυματίστηκε και μένει εκτός δράσης.

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Τόμας Γουόκαπ τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες. Ο ερυθρόλευκος γκαρντ δεν υπολογίζεται πλέον για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή.

Όσον αφορά στον τραυματισμό που υπέστη ο Γουόκαπ, αυτός αφορά αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό.

Από εκεί και πέρα ο Έβαν Φουρνιέ είναι αμφίβολος και θα δοκιμάσει στην προπόνηση για να παίξει στο ματς με την Dubai BC. Μαζί με τον Γουόκαπ, εκτός είναι οι Μακίσικ και Έβανς.