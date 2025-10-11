Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε οικογενειακό γεύμα σε παίκτες και επιτελείο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR στο σπίτι του στο Σούνιο.

Γεύμα σε όλη την ομάδα και το επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στο σπίτι του στο Σούνιο ένα 24ώρο πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr o ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ θέλησε να συγκεντρώσει άπαντες στον ίδιο χώρο και να τους μιλήσει για τους στόχους της φετινής σεζόν. Αυτή ήταν η ιδανική ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων, αλλά και για το καλωσόρισμα των νέων αθλητών του τριφυλλιού.

