Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρόγραμμα των πρασίνων στην EuroLeague μέχρι τις 18 Δεκέμβρη

Διαβάστε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague έως τις 18 Δεκέμβρη.

Η πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague αποτελεί παρελθόν και ο Παναθηναϊκός AKTOR κοιτάζει ήδη τη δύσκολη συνέχεια στην διοργάνωση.

Όπως αναφέρει το SPORT24, αρκετά απαιτητικά παιχνίδια ακολουθούν για το τριφύλλι, με αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις να βρίσκονται στον ορίζοντα το επόμενο δίμηνο.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι τις 18 Δεκέμβρη