Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρόγραμμα των πρασίνων στην EuroLeague μέχρι τις 18 Δεκέμβρη
Διαβάστε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague έως τις 18 Δεκέμβρη.
- 07 Οκτωβρίου 2025 11:20
Η πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague αποτελεί παρελθόν και ο Παναθηναϊκός AKTOR κοιτάζει ήδη τη δύσκολη συνέχεια στην διοργάνωση.
Όπως αναφέρει το SPORT24, αρκετά απαιτητικά παιχνίδια ακολουθούν για το τριφύλλι, με αρκετές σημαντικές αναμετρήσεις να βρίσκονται στον ορίζοντα το επόμενο δίμηνο.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι τις 18 Δεκέμβρη
- Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 21:30: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
- Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
- Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 20:30: Εφές – Παναθηναϊκός
- Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 21:00: Βίρτους – Παναθηναϊκός
- Τρίτη 28 Οκτωβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Μακάμπι
- Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 20:00: Μονακό – Παναθηναϊκός
- Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 21:00: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
- Τρίτη 11 Νοεμβρίου 21:45: Παρί – Παναθηναϊκός
- Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 21:45: Ρεάλ – Παναθηναϊκός
- Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
- Τρίτη 25 Νοεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
- Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
- Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 21:30: Αρμάνι – Παναθηναϊκός
- Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 19:45: Φενέρ – Παναθηναϊκός
- Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 21:15: Παναθηναϊκός – Χάποελ