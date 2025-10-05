Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0: Οι “πράσινοι” πανηγύρισαν τη δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αναρρίχησή του στη βαθμολογία της Stoiximan Super League, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα δύο συνεχόμενα τρίποντα.

Η αναρρίχηση στη βαθμολογία και η συγκομιδή τριπόντων συνεχίζεται για τον Παναθηναϊκό, που πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη του στη Stoiximan Super League.

Όπως αναφέρει το SPORT 24, oι “πράσινοι” επικράτησαν του Ατρόμητου με 1-0 στη Λεωφόρο για την 6η αγωνιστική χάρις στο τέρμα του Άνταμ Τσέριν στο 48′ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τάσου Μπακασέτα.

Με αυτό το αποτέλεσμα το “τριφύλλι” άφησε πίσω του την ήττα με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, έφτασε τους οκτώ πόντους και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας στο -8 από την κορυφή με ματς λίγοτερο.

Από την άλλη οι Περιστεριώτες παρέμειναν για πέμπτη αναμέτρηση χωρίς νίκη, αφού έχουν να τη “γευτούν” από την πρεμιέρα και το 2-0 στην έδρα του Παναιτωλικού.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο “Κλ. Βικελίδης” από τον Άρη (19/10, 19:30), ενώ ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον Λεβαδειακό (18/10, 19:30).

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού και η διπλή άμυνα ζώνης του Ατρόμητου

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον Ατρόμητο να αμύνεται με διπλή άμυνα ζώνης, την οποία και διατήρησαν σε όλο το πρώτο μέρος.

Η πρώτη τελική ήταν για τον Παναθηναϊκό και αυτή είχε κατάληξη την εστία στο 9′. Ο Μπακασέτας υποδέχθηκε την μπάλα στις παρυφές της μεγάλης περιοχής του Ατρόμητου, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, με τον Χουτεσιώτη όμως να έχει στηθεί σωστά και να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο 20′ ο Χουτεσιώτης άρχισε το ρεσιτάλ αποκρούσεων. Ο Κυριακόπουλος πασάρει στον Σβιντέρσκι μέσα στην περιοχή, αυτός πιβοτάρει, στρώνει στον Μπακασέτα, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής όμως ο Χουτεσιώτης σύρθηκε πανέμορφα στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε με το αριστερό του χέρι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπκασέτας, Σάντσες, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονες, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Τσαντίλας, Μίχορλ, Μπακού, Τζοβάρας