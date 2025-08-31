Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Οι χαμένες ευκαιρίες, ο Βέρμπιτς και γκέλα με το καλημέρα οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στο πρώτο μέρος όπου είχε ένα γκολ, δύο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες όμως δεν τελείωσε το ματς και το πλήρωσε πολύ ακριβά, με τον πρώην πράσινο Βέρμπιτς να ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Λεβαδειακό στο 86′.

Το ματς

Ο Ρουί Βιτόρια έκανε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το ματς της περασμένης Πέμπτης στην έδρα της Σαμσουνσπόρ όπου η ομάδα του σφράγισε την πρόκριση στα playoffs του Europa League, με τους πράσινους να μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια και να σκοράρουν με το… καλησπέρα.

Για την ακρίβεια στα 42” από τη σέντρα, με τον Τσέριν να εκτελεί κόρνερ από τα αριστερά, τον Καλάμπρια να υποδέχεται τη μπάλα και να πιάνει σουτ με το αριστερό έξω από τη μεγάλη περιοχή και τον Τζούριτσιτς να τη βρίσκει με τακουνάκι, για την στείλει στη δεξιά γωνία του Λοντίγκιν (1-0).

Όπως γράφει το Sport24, το γκολ αυτό έδωσε φτερά στους γηπεδούχους και η συνέχεια τους βρήκε όχι μόνο να κυκλοφορούν εξαιρετικά τη μπάλα και να έχουν ρυθμό αλλά να δημιουργούν σπουδαίες ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ.

Στο 13ο λεπτό ο Τσέριν το άγγιξε αλλά είδε τη μπάλα να μην του κάνει το χατίρι καθώς βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι από κοντινή κεφαλιά, στο 16′ οι Τετέ και Μπακασέτας απέτυχαν να σκοράρουν με διαδοχικά σουτ από πλεονεκτική θέση ενώ στο 23′ οι πράσινοι είχαν και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά με την κεφαλιά του Τουμπά από κεφαλιά του Τσέριν.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν μέχρι το 35ο λεπτό και να δημιουργούν τη μία τελική μετά την άλλη, με τον Λεβαδειακό να στέκεται τυχερός που δεν δέχτηκε και δεύτερο γκολ και να απειλεί με τη σειρά του στο 38′ με το σουτ του Παλάσιος και στο 45′ με τον Όζμπολτ.

Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους γηπεδούχους να έχουν 16 τελικές έναντι μόλις των αντιπάλων τους και 1.3 xgoals (0,5 οι Βοιωτοί), με το παράπονο του Βιτόρια σε αυτό το διάστημα να είναι το ότι δεν μετουσίωσαν την υπεροχή τους με ακόμη ένα γκολ, έχοντας μόλις 1 τελική εντός εστίας, το γκολ του Τζούριτσιτς στην εκκίνηση του αγώνα.

Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος που είχε γρήγορο ρυθμό και ήταν χορταστικό σε θέαμα και φάσεις, στο δεύτερο η εικόνα ήταν ολότελα διαφορετική, με το τέμπο να είναι εξαιρετικά χαμηλό και τους δύο γκολκίπερ να έχουν σχεδόν μηδαμινή δουλειά στο πρώτο 20λεπτο.

Στο 67ο λεπτό ο Βιτόρια έριξε στο ματς τον Ρενάτο Σάντσες αντί του κάπτεν Μπακασέτα και ο Πορτογάλος μέσος αποθεώθηκε από τους φίλους του τριφυλλιού στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, ωστόσο στα επόμενα λεπτά ήταν οι φιλοξενούμενοι που απείλησαν δις: στο 71′ με την απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Βέρμπιτς (έδιωξε με γροθιές ο Λαφόντ) και στο 73′ με το διαγώνιο σουτ εντός περιοχής του Γκούμα (πέρασε άουτ).

Το 80ο λεπτό βρήκε τους παίκτες του Βιτόρια να έχουν μόλις 3 τελικές στο δεύτερο μέρος και εκείνους του Παπαδόπουλου 2, για να έρθει στο 82′ νέα υπενθύμιση για την άμυνα των γηπεδούχων, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς να φέρνει τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ό,τι δεν πέτυχε όμως σε αυτή τη φάση ο Βέρμπιτς το κατάφερε στο 86′, όταν δέχτηκε την πάσα του Γκούμα και μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, για να νικήσει με ένα πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση τον Λαφόντ με τη βοήθεια του οριζοντίου δοκαριού (1-1).

Ο σκόρερ ζήτησε συγγνώμη με μία κίνησή του, από σεβασμό προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού λόγω του πράσινου παρελθόντος του, με τη συνέχεια να βρίσκει τους παίκτες του Βιτόρια να ψάχνουν το γκολ της λύτρωσης (στο 90′ ο Μαντσίνι έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών από πλεονεκτική θέση) αλλά να μην το βρίσκουν, για να μείνει το 1-1 και να υπογράψει την πρώτη μεγάλη έκπληξη της σεζόν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόντ, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας (67′ Σάντσες), Τσέριν (77′ Μπρέγκου), Τετέ (87′ Μαντσίνι), Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς (77′ Ζαρουρί)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46′ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90+4′ Τσιβελεκίδης), Λάγιους (66′ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66′ Μανθάτης), Όζμπολτ (89′ Πεντρόσο)