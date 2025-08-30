Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Πέρασε από τον λάκκο των λεόντων με την οβίδα του Γκονζάλεθ

Ο ΟΦΗ πέρασε από την έδρα του Πανσερραϊκού με 1-0, χάρη στην αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ στο 54ο λεπτό. Ανώτεροι οι Κρητικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς.

Ο ΟΦΗ έκανε εκκίνηση με το δεξί στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού στην έδρα του. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ με τον δυναμίτη στο 54ο λεπτό έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του εξαιρετικού Τιναλίνι, που δεν μπορούσε να αντιδράσει σε αυτή τη φάση.

Αντίθετα, όπως σημειώνει το Sport24.gr, ο Πανσερραϊκός παραμένει χωρίς βαθμό, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε στην OPAP Arena από την ΑΕΚ με 2-0.

Ο Τιναλίνι κράτησε όρθιο τον Πανσερραϊκό

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με έναν αργό ρυθμό, καθώς και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να επιβληθούν η μια στην άλλη. Η πρώτη φάση ήταν στο 15ο λεπτό όταν ο Φούντας έπιασε ένα ωραίο σουτ έξω από την περιοχή με τον Τιναλίνι να παραχωρεί κόρνερ.

Τη σκυτάλη των ευκαιριών πήρε ο Νους που πατούσε περιοχή συχνά, όμως ο Τιναλίνι επενέβη στη δεύτερη (20′), ενώ στο 17′ η προσπάθειά του κόπηκε. Στο 22ο λεπτό ο Καρχάλιος έπιασε μια κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Πανσερραϊκού, όμως η κεφαλιά του πέρασε εκτός.

Δύο λεπτά μετά ο Λαμπρόπουλος πήρε την κεφαλιά από το ίδιο περίπου σημείο, όμως ο Τιναλίνι απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η πρώτη τελική των γηπεδούχων ήταν στο 38ο λεπτό με τον Ιβάν, αλλά η προσπάθειά του πέρασε εκτός.

Ο Φούντας απείλησε ξανά μέσα από την περιοχή στο 41ο λεπτό, μετά από πάσα του Σενγκέλια, όμως κι αυτή η τελική δεν είχε στόχο. Στο φινάλε οι γηπεδούχοι είχαν δύο τελικές με Λύρατζη και Τσαούση, όμως η προσπάθειά τους πέρασε εκτός.

Η ζωγραφιά του Γκονζάλεθ τον έβαλε σε θέση ισχύος

Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και βρήκε το γκολ που έψαχνε. Αρχικά στο 52′ ο Ζήσης Καραχάλιος έπιασε ένα σουτ που κόντραρε από τον Βολνέι και πέρασε εκτός.

Δύο λεπτά μετά ο Μπόρχα Γκονζάλεθ με την αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας, με το τοίχος να ανοίγει. Ο Πανσερραϊκός μετά το γκολ προσπάθησε να αντιδράσει και να φέρει το ματς στα ίσια, αλλά ανεπιτυχώς.

Ο Ουαγκέ είχε την πρώτη τελική στο 62ο λεπτό με ένα μακρινό σουτ, όμως ο Χριστογεώργος μάζεψε χωρίς πρόβλημα την μπάλα πο κόντραρε και από τον Χατζηθεοδωρίδη. Δέκα λεπτά μετά ο Μπανζάκι εκτός περιοχής έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός.

Ο ΟΦΗ μπόρεσε να παγώσει αρκετά τον ρυθμό και να δεχθεί λίγες καλές φάσεις στα καρέ του Χριστογεώργου. Στο 89ο λεπτό ήταν η σειρά του Τσαούση να απειλήσει, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Τσαούσης, Βολνέι, Ντε Μάρκο (84′ Γκελασβίλι), Λύρατζης, Μπανζακί (84′ Σοφιανός), Γκιγιομέ (68′ Λιάσος), Ομεόνγκα, Ουαγκέ (78′ Φαλέ), Γκριν (78′ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Τεχέδα, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Θεοδοσουλάκης (64′ Ρακόνιατς), Φούντας (90′ Ζανελάτο), Νους (90′ Αποστολάκης), Σενγκέλια.