Πανζουρλισμός στην άφιξη του Ποντένσε στην Αθήνα – Οι πρώτες του δηλώσεις, φωτογραφίες – βίντεο

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και οι φίλοι των ερυθρολεύκων δε μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν πάνω από μία ώρα την άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε, γεμάτοι ενθουσιασμό.

Όπως γράφει το SPORT24, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατακλύστηκε από πλήθος κόσμου, με πάνω από δύο χιλιάδες οπαδούς να τον υποδέχονται με καπνογόνα και πανηγυρισμούς.

Όταν ο Πορτογάλος εξτρέμ βγήκε από την πύλη, οι ερυθρόλευκοι ξέσπασαν σε νέο κύκλο πανηγυρισμών.

Στα πρώτα του λόγια, δεν έκρυψε τη συγκίνηση, δηλώνοντας ότι νιώθει σαν να γύρισε σπίτι και σκοπεύει να μείνει για πολλά χρόνια.

Η παρουσία τόσου κόσμου στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί και να τον καλωσορίσει ενθουσίασε τον παίκτη, με τον αγαπημένο της ερυθρόλευκης εξέδρας να τονίζει στις πρώτες του δηλώσεις ότι δεν περίμενε τέτοια εντυπωσιακή υποδοχή και ότι επιθυμία του είναι να μείνει στην ομάδα του Πειραιά για όσο περισσότερα χρόνια γίνεται.

“Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια.

Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό”, δήλωσε ο Ποντένσε.

Αποθέωση στην άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα EUROKINISSI

Αποθέωση στην άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα EUROKINISSI

Αποθέωση στην άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα EUROKINISSI

Αποθέωση στην άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα EUROKINISSI

Δείτε την άφιξη του Πορτογάλου