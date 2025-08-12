ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης γίνεται παίκτης του Δικεφάλου, οριστικό το deal με τη Σλάβια Πράγας

Η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γεγονός. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με τη Σλάβια Πράγας και κάνει τον Χρήστο Ζαφείρη κάτοικο Τούμπας.

Σε μία από τις κορυφαίες μεταγραφές στη σύγχρονη ιστορία του προχωράει ο ΠΑΟΚ.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Δικέφαλος έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Ζαφείρη.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της τσέχικης ομάδας, το deal έχει κλείσει μετά από μεγάλη πίεση τόσο του ίδιου του παίκτη όσο και των “ασπρόμαυρων”.

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και νέα βελτιωμένη πρόταση, την τρίτη κατά σειρά μετά τα δύο “όχι” στα 9.000.000 ευρώ (η πρώτη πρόταση) και τα 10,5 + 1,5 εκατ. ευρώ (η δεύτερη πρόταση), κάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίσταση των πρωταθλητών Τσεχίας.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Ζαφείρης θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Δικεφάλου μετά τα 4.000.000 ευρώ που είχαν δαπανηθεί το καλοκαίρι του 2018 για τον Ίνγκι Ίνγκασον από τη Ροστόφ.

Μάλιστα, η μεταγραφή έχει μπει στην τελική της ευθεία, καθώς ο 22χρονος διεθνής Έλληνας χαφ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.