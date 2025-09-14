Πέθανε ο Ρίκι Χάτον, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας

Νεκρός βρέθηκε στα 46 του χρόνια ο σπουδαίος μποξέρ από την Αγγλία, Ρίκι Χάτον.

Ο θρυλικός Άγγλος πυγμάχος Ρίκι Χάτον εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, σύμφωνα με την αστυνομία που διεξάγει σχετική έρευνα.

Σε ηλικία 46 ετών, όπως γράφει το SPORT24, ο Χάτον είχε αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο παγκόσμιο μποξ, με σπουδαίες αναμετρήσεις απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους όπως ο Μάνι Πακιάο και ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ. Υπήρξε παγκόσμιος πρωταθλητής σε δύο κατηγορίες, ενώ σε σύνολο 48 επαγγελματικών αγώνων σημείωσε 45 νίκες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του.