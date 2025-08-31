Ποντένσε: Η μεγάλη επιστροφή στον Ολυμπιακό είναι γεγονός

Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Ο Πορτογάλος εξτρέμ προβάρει ξανά τα ερυθρόλευκα.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι έτοιμος να πιάσει ξανά το λιμάνι του. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έριξε γέφυρες επιστροφής και όπως όλα δείχνουν η μεγάλη επιστροφή στον Ολυμπιακό είναι πλέον θέμα ωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία που μεταδίδει το Sport24, ο παίκτης έχει καταφέρει να βρει τη λύση για να φύγει από τη Αλ Σαμπάμπ και να συνεχίσει στην καριέρα του στον Ολυμπιακό με τη μορφή του δανεισμού. Στη συμφωνία μάλιστα του Ολυμπιακού με την Αλ Σαμπάμπ έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς.

Ο παίκτης λοιπόν, έρχεται άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και παράλληλα να ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Ασφαλώς, πρόθεση των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι να τελειώσουν μέσα στις επόμενες ώρες την υπόθεση, ώστε να συμπεριληφθεί Ποντένσε και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.

Θυμίζουμε ότι ο 29χρονος μεσοεπιθετικός (1.70 μ.), μετά την ιστορική σεζόν με τον Ολυμπιακό να κατακτά το Conference League, πήρε μεταγραφή τον Σεπτέμβριο του 2024 με την Αλ Σαμπάμπ να καταβάλλει 5.000.000 ευρώ στη Γουλβς για να τον αποκτήσει. Το συμβόλαιο του Ποντένσε στην Αλ Σαμπάμπ ήταν στα 5.500.000 ευρώ ετησίως.

Σε αυτή τη μία σεζόν που φόρεσε τη φανέλα της Αλ Σαμπάμπ ο Πορτογάλος αρτίστας κατέγραψε τρία γκολ και οκτώ ασίστ σε 21 ματς. Πέρα από το Conference League (2024), ο Ποντένσε κατέκτησε κι ένα πρωτάθλημα (2020) με τον Ολυμπιακό στις 2,5 σεζόν που έχει αγωνιστεί με τους ερυθρόλευκους.