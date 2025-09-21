Πού θα δείτε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους Αδελαΐδα 36ερς για το 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τους Αδελαΐδα 36ερς στην Qudos Bank Arena στο Σίδνεϊ για το 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Πού και πότε θα δείτε το παιχνίδι.

Η δράση στο 7ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” κορυφώνεται την Κυριακή (21/9). Μετά το παιχνίδι με την Παρτίζαν στη Μελβούρνη, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τους Αδελαΐδα 36ερς στην Qudos Bank Arena στο Σίδνεϊ στις 12:00 ώρα Ελλάδας.

Το παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, ενώ όποιος βρίσκεται στο εξωτερικό μπορεί να το παρακολουθήσει μέσα από το ERT World ή το EuroLeague TV. Φυσικά, κάλυψη θα υπάρχει και από το MatchCenter του SPORT24.

Νωρίτερα (9:30, ERT Sports 1, EuroLeague TV) η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς θα αντιμετωπίσει τους Σίδνεϊ Κινγκς.