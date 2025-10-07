Ρίγα – ΑΕΚ 53-69: Με το δεξί στο Basketball Champions League

Η ΑΕΚ πέρασε από τη Ρίγα με χαρακτηριστική ευκολία (69-53) στην πρεμιέρα της στο Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League της σεζόν 2025/26 με νίκη στην Ρίγα, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 69-53.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, αλλά ήταν σταθερή και αποτελεσματική στην άμυνα, εξασφαλίζοντας εύκολα τη νίκη στο γήπεδο όπου πρόσφατα η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

MVP για την ΑΕΚ ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ ο Ραϊκουάν Γκρέι πρόσφερε 8 ασίστ. Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας βοήθησε στην επίθεση, καλύπτοντας την κακή βραδιά του Φρανκ Μπάρτλι, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στο 35ο λεπτό.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ζαχίρ Πόρτερ ήταν ο μόνος που δημιουργούσε προβλήματα στην ΑΕΚ με το all-around παιχνίδι του, ενώ οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν ποτέ να προηγηθούν και δεν είχαν πολλά να κρατήσουν από την εμφάνιση τους.

Στα στατιστικά, η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου (15-10 πόντοι), ενώ η διαφορά στο σκορ από τον αιφνιδιασμό ήταν 5-7, με τις δύο ομάδες να σημειώνουν 6-6 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Στη ρακέτα, οι δύο ομάδες είχαν ισοπαλία με 26 πόντους, ενώ αμφότερες είχαν συνολικά 10/49 τρίποντα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Προτς, Γιλμάζ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69

ΡΙΓΑ (Γκούλμπις): Πόρτερ 16 (7/9 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπουμάιστερς, Άντζεβς 5 (1), Αλεκσάντροβς, Μπέρτανς 4 (1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ασίστ), Βάναγκς 2, Νοβίτσκι 10 (4/7 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Νιέντρα, Κιλπς 2 (0/10 σουτ), Λεϊμάνις 8 (2/8 σουτ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σκορδίλης, Κατσίβελης 13 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φλιώνης 8 (1/5 σουτ, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος 3, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλι 7 (1/2 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Αρμς 5 (1), Σίλβα 7 (2/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χαραλαμπόπουλος 6 (1/1 δίποντο, 0/4 τρίποντα, 4/4 βολές)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρίγα: 15/33 δίποντα, 4/22 τρίποντα, 11/20 βολές, 33 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 9 επιθετικά), 8 ασίστ, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 15/27 δίποντα, 6/27 τρίποντα, 21/25 βολές, 39 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 10 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 22 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 2η αγωνιστική η Ρίγα θα υποδεχθεί την Τενερίφη (14/10 στις 19:00), ενώ η ΑΕΚ θα παίξει στη Sunel Arena με τη Ζολνόκι (15/10 στις 19:30).