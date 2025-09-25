Ρούμπιο: Aδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν την καθημερινή ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Ο Ρίκι Ρούμπιο είναι ένας ακόμη διάσημος αθλητής που παίρνει θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ισπανός γκαρντ μίλησε στη media day της Μπανταλόντα ενόψει της έναρξης της σεζόν και ανέφερε χαρακτηριστικά: “Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει. Είναι αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν με τη φυσιολογική, καθημερινή ζωή τους, γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα”.

Όσον αφορά τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις, ο Ρούμπιο είπε: “Πρέπει να πάρουν θέση οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει επίσης να βασιστούμε σε εκείνους που μπορούν πραγματικά να κάνουν κάτι γι’ αυτή την κατάσταση. Εμείς ως λαός πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας, όλοι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας”.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε: “Το αν θα παίξει σε μια διοργάνωση μια ομάδα δεν έχει σημασία, αυτό που συμβαίνει ξεπερνά το μπάσκετ. Πρόκειται για ζωές, για παιδιά που πεθαίνουν και είναι αδιανόητο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη περίοδο”.