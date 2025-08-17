Σάκκαρη: Απέναντι στη Βέκιτς η πρεμιέρα της Ελληνίδας τενίστριας στο Μοντερέι

Σάκκαρη: Απέναντι στη Βέκιτς η πρεμιέρα της Ελληνίδας τενίστριας στο ΜοντερέιΔιαβάζεται σε 1'
Η Σάκκαρη ξεκινά κόντρα στη Βέκιτς την περιπέτειά της στο τουρνουά του Μοντερέι.
- 17 Αυγούστου 2025 10:11
Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στη δράση, στο 500άρι του Μοντερέι στο Μεξικό. Πρώτη της αντίπαλος θα είναι η Ντόνα Βέκιτς την Κυριακή 18/8, στις 19:00. Τελευταία φορά που είχαν παίξει οι δύο τενίστριες, η Σάκκαρη είχε νικήσει 2-0 στη Μαδρίτη, τον Απρίλιο του 2024.
Η τενίστρια που θα προκριθεί διασταυρώνεται στον 2ο γύρο με τη νικήτρια του Μέρτενς (Νο5) – Μπλίνκοβα. Όποια προκριθεί θα παίξει με την Ντιάνα Σνάιντερ (Νο3) στα προημιτελικά.