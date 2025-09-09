Σάκκαρη: Διακόπηκε η πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα λόγω βροχής

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Έλσα Ζακεμόντ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα χρειάστηκε να διακοπεί λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στη μέση έπρεπε να εγκαταλείψει η Μαρία Σάκκαρη την αναμέτρηση με την Γαλλίδα Έλσα Ζακεμόντ, το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Όπως γράφει το SPORT24, η καταιγίδα ξέσπασε και ο αγώνας διακόπηκε, όταν η πρωταθλήτρια στη Γουαδαλαχάρα το 2023 και φιναλίστ το 2022, βρισκόταν πίσω με 4 – 1 games και δύο breaks στο 1ο σετ.

Η αναμέτρηση επαναπρογραμματίστηκε στο κεντρικό court και αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα Τετάρτης (10/9).