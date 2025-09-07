Σάκκαρη: Κόντρα στη Ζακεμό στην πρεμιέρα της στο τουρνουά της Γουαδαλαχάραβ

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, στο 500άρι της Γουαδαλαχάρα τη Δευτέρα (8/9), με την Έλσα Ζακεμό να είναι η πρώτη της αντίπαλος.

Η Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό (Νο91) θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο 500άρι της Γουαδαλαχάρα τη Δευτέρα (8/9), με την Ελληνίδα να ξεκινά την πορεία της τη Δευτέρα (8/9).

Ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD, ενώ μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και LIVE από το SPORT24.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από τη Ζακεμό στον 1ο γύρο του Roland Garros πριν λίγους μήνες, στη μοναδική προηγούμενη συνάντησή τους, επομένως είναι και μια ευκαιρία για ρεβάνς.

Η νικήτρια του αγώνα θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τη Νο1 του ταμπλό Ελίζε Μέρτενς.