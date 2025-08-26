Σάκκαρη – Μαρία 2-0: Καθάρισε με επιβλητική εμφάνιση και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο του US Open

Ιδανική πρεμιέρα στο US Open έκανε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) με πειστική εμφάνιση απέναντι στην Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Νο64 της παγκόσμιας κατάταξης έκανε καλή εμφάνιση απέναντι στην Τατιάνα Μαρία (Νο43) και επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Πλέον η Ελληνίδα πρωταθλήτρια περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο, η οποία θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελίνα Σβιτολίνα με την Άννα Μποντάρ.

Όπως αναφέρει το SPORT24, αυτή ήταν η τρίτη νίκη για τη Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Τατιάνα Μαρία σε πέντε παιχνίδια που έχουν τεθεί αντιμέτωπες.