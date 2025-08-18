Σάκκαρη: Τα ξημερώματα της Τρίτης η πρεμιέρα της στο 500άρι του Μοντερέι

Η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο 500άρι τουρνουά του Μοντερέι έφτασε, αφού τα ξημερώματα της Τρίτης (19/08) αντιμετωπίζει την Ντόνα Μπέκιτς.

Πανέτοιμη για το πρώτο της ματς στο Μοντερέι είναι η Μαρία Σάκκαρη.

Το νούμερο 65 της παγκόσμιας κατάταξης αντιμετωπίζει τα ξημερώματα της Τρίτης (19/08, 04:30) την Ντόνα Μπέκιτς (Νο55).

Οι δύο τενίστριες έχουν συναντηθεί 10 φορές σε τουρνουά της WTA, με την 29χρονη Κροάτισσα να προηγείται στο head-to-head με 6-4, αν και στην τελευταία τους “μάχη”, τον Απρίλιο του 2024 στη Μαδρίτη, επικράτησε η Σάκκαρη με 2-0 (6-3, 6-2).

Η τενίστρια που θα προκριθεί διασταυρώνεται στον 2ο γύρο με τη νικήτρια του Μέρτενς (Νο5) – Μπλίνκοβα. Όποια προκριθεί θα παίξει με την Ντιάνα Σνάιντερ (Νο3) στα προημιτελικά.