Σάκκαρη: Το πρωί της Τετάρτης η πρεμιέρα της Μαρίας στο China Open

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα το πρωί της Τετάρτης (24/9) στο China Open. Αναλυτικά η ώρα του αγώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται την Τετάρτη (24/9) στη μάχη του China Open, κάνοντας πρεμιέρα απέναντι στην Άλσιν Κρούγκερ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει μετά τις 07:30. Εάν η Ελληνίδα τενίστρια ξεπεράσει το εμπόδιο της Αμερικανής θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο την Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ, η οποία έχει πάρει bye από τον 1ο γύρο.

Αυτή θα είναι η 8η φορά που η Σάκκαρη θα παίξει κόντρα σε Αμερικανίδα παίκτρια τη φετινή σεζόν. Η Ελληνίδα τενίστρια έχει σημειώσει 2 νίκες (Ναβάρο, Μπράνσταϊν), ενώ είχε ηττηθεί 5 φορές (Γκοφ (2), Πεγκούλα (2), Στερνς).

Το 2023 η Σάκκαρη έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του τουρνουά στο Πεκίνο, κάνοντας την καλύτερη πορεία της.