Σάκκαρη – Βέκιτς 0-2: Αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο για τη Μαρία στο Μοντερέι

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο62) έκανε μία κακή εμφάνιση στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μοντερέι, με συνέπεια να αποκλειστεί με 2-0 σετ (6-2, 6-3) από την Κροάτισσα Ντόνα Βέκιτς.

Δεν πρόλαβε να αρχίσει η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη (Νο62) στο Μοντερέι και αμέσως τελείωσε.

Όπως γράφει το SPORT24, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) σε 1 ώρα και 24 λεπτά από την Κροάτισσα Ντόνα Βέκιτς και αποχαιρέτησε το 500άρι τουρνουά του Μεξικού.

Η 29χρονη προβλημάτισε πολύ με την εμφάνισή της και έδειξε ανέτοιμη εν όψει της έναρξης του US Open, του τέταρτου και τελευταίου Grand Slam της σεζόν.

Αυτή μάλιστα ήταν η έβδομη νίκη της Βέκιτς έναντι τεσσάρων της Σάκκαρη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Το ματς

Το παιχνίδι άρχισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την Ελληνίδα, καθώς δέχθηκε δύο break στα πρώτα τέσσερα games, κάτι που την έβαλε σε θέση να κυνηγάει την Κροάτισσα με 4-0.

Παρά τη μείωση του σκορ σε 5-2 με love service game, η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την αντεπίθεσή της και έχασε το πρώτο σετ με 6-3.

Το δεύτερο σετ άρχισε με τέσσερα break, δύο για κάθε τενίστρια. Η ισοπαλία διατηρήθηκε μέχρι και το 3-3, όμως τα λάθη και η αδυναμία της Μαρία να διατηρήσει το σερβίς της έδωσαν τη δυνατότητα στη Βέκιτς με ένα μίνι σερί 3-0, εκ των οποίων δύο break, να λήξει την υπόθεση πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης με 2-0 σετ (6-2, 6-3).