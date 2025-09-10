Σάκκαρη – Ζακεμό 0-2: Ήττα και αποκλεισμός για τη Μαρία στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα

Η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε το τουρνουά της Γουαδαλαχάρα από τον 1ο γύρο, καθώς ηττήθηκε με 6-2, 6-0 από τη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό.

Η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στη Γουαδαλαχάρα δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-0) από τη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό και αποκλείστηκε πρόωρα από το 500άρι τουρνουά.

Όπως γράφει το SPORT24, ο αγώνας διακόπηκε λόγω καταιγίδας και συνεχίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9), με τη Ζακεμό να έχει ήδη προβάδισμα 4-1.

Η Γαλλίδα έφτασε στο 5-1, η Σάκκαρη μείωσε σε 5-2, αλλά δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση και το σετ έκλεισε 6-2.

Στο δεύτερο σετ, η Ζακεμό κυριάρχησε πλήρως, κατακτώντας όλα τα games και φτάνοντας σε εμφατική νίκη με 6-0.