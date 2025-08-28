Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός 0-0: Πράσινη πρόκριση στη League Phase του Europa League

Έχοντας παρακαταθήκη το 2-1 στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός πήγε στον Πόντο όπου έμεινε στο 0-0 με τη Σαμσουνσπόρ και διατηρώντας το προβάδισμά του πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Οι πράσινοι πάλεψαν στον Πόντο, διατηρώντας το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με 2-1 και σε συνδυασμό με το 0-0 στο Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium, πήραν την πρόκριση απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Όπως γράφει το SPORT24, η κλήρωση του Europa League θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό την Παρασκευή 29 Αυγούστου, μαζί με αυτή του Conference League. Οι δύο κληρώσεις θα γίνουν σε κοινή τελετή, χωρίς διακοπή.

Σύμφωνα με την UEFA, η τελετή θα ξεκινήσει στις 14:00.

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ: Κοτσούκ, Γιαβρού (79′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Μουσάμπα, Μακουμπού (85′ Αγντόγκντου), Εντσάμ, Εμρέ (60′ Ντιματά), Μουαντιλματζί (79′ Γιαλντίρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71′ Σιώπης), Τζούριτσιτς (63′ Πελίστρι), Τετέ (89′ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (72′ Σβιντέρσκι).