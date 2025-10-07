Σαράνια: Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγούοκι απέχει από το να θεωρείται δεδομένο

Νέο δημοσίευμα από τον Σαμς Σαράνια σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Σαμς Σαράνια με τοποθετήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού εξέφραζε την άποψη ότι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι δεν πρέπει να θεωρείται δεδoμένο και τώρα, κατά τη διάρκεια της preseason ο Αμερικανός δημοσιογράφος ξαναχτύπησε με νέο ρεπορτάζ.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Σαράνια ανέφερε εκ νέου πως το μέλλον του Έλληνα αστέρα του παγκοσμίου μπάσκετ, απέχει από το να θεωρείται δεδομένο. Το ρεπορτάζ του έκανε λόγο για ραντεβού του παίκτη, του ατζέντη του, Γιώργου Πάνου και του του GM των Μπακς, Τζον Χορστ το καλοκαίρι στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα γύρω από την ομάδα, μετά τον τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό των “ελαφιών” από τον πρώτο γύρο των playoffs του NBA.

Σύμφωνα με τον Σαράνια, ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ανήσυχος για το αν η ομάδα θα μπορούσε πραγματικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα και ήθελε να διερευνήσει αν θα υπήρχε μία εναλλακτική πορεία προς τα μπροστά τόσο για την ομάδα, όσο και για τον παίκτη.

Στο ρεπορτάζ του ο Σαράνια αναφέρει πως οι Μπακς ήταν αμετακίνητοι στην πεποίθησή τους ότι προτιμούσαν να μην παραχωρήσουν τον Greek Freak, ωστόσο πιστεύουν ότι οι Νικς δεν έκαναν αρκετά δυνατή προσφορά για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και παραμένει αβέβαιο το πώς θα είχαν απαντήσει αν η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε all-in για τον παίκτη.

Εν τέλει ο παίκτης επέστρεψε στο Μιλγουόκι, ενώ οι Μπακς έδωσαν συμβόλαιο στον αδελφό του Θανάση για έναν χρόνο έναντι 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν νέα επεισόδια στο σίριαλ τους επόμενους μήνες, με τον Σαράνια να κρατά ακόμη όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, καθώς έκλεισε το κείμενό του λέγοντας: “Η απόδοση της ομάδας θα καθορίσει αν ο Αντετοκούνμπο θα γίνει ένας βιώσιμος στόχος ανταλλαγής κατά τη διάρκεια της σεζόν και αν θα δοκιμάσει τις καλύτερες εξωτερικές επιλογές του, για άλλη μια φορά, εν μέσω της έντασης του ανταγωνισμού. Όλο το πρωτάθλημα συνεχίζει να παρακολουθεί, επειδή αυτό που διαφαίνεται είναι ένα απλό ερώτημα: Θα ανοίξει ξανά το παράθυρο για τον Αντετοκούνμπο πριν από το επόμενο καλοκαίρι;”.