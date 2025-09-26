Σε κώμα ο σκύλος του Λιούις Χάμιλτον – Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο

Στο πλευρό του σκύλου του Ρόσκο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς ο τετράποδος φίλος του είναι σε κώμα.

Ο Λιούις Χάμιλτον ακύρωσε τη συμμετοχή του σε δοκιμή ελαστικών της Formula 1 με την Pirelli, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στον σκύλο του, τον Ρόσκο, ο οποίος είναι σε κώμα.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανέφερε ότι το 12χρονο μπουλντόγκ του νοσηλεύεται με πνευμονία.

Ο Χάμιλτον δήλωσε πως ο σκύλος τέθηκε σε καταστολή για να γίνουν εξετάσεις και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η καρδιά του σταμάτησε.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφίες δίπλα στο κρεβάτι του Ρόσκο, ο Χάμιλτον έγραψε: “Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό και τώρα είναι σε κώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Είμαι στο πλευρό του και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές και τη στήριξή σας.”

Ο Χάμιλτον επρόκειτο να βρεθεί στην πίστα του Μουτζέλο στην Ιταλία την Παρασκευή, αλλά αντικαταστάθηκε από τον Κινέζο αναπληρωματικό Ζου Γκουανιού.

Ο Ρόσκο, που έχει 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, περιγράφεται στο προφίλ του ως “ένα βίγκαν μπουλντόγκ που λατρεύει τα ταξίδια και το παιχνίδι με τη μπάλα”. Συχνά εμφανίζεται μαζί με τον Χάμιλτον στους αγώνες.