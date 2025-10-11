Σερβία – Αλβανία: Με τη βοήθεια αστυνομικών μπήκαν στα αποδυτήρια οι Αλβανοί στο ημίχρονο

Η Αλβανία άνοιξε το σκορ απέναντι στη Σερβία λίγο πριν τη λήξη του α’ μέρους και μόλις αυτό έληξε χρειάστηκε και η βοήθεια αστυνομικών δυνάμεων για να μπουν οι Αλβανοί ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια χωρίς παρατράγουδα.

Η Αλβανία άνοιξε το σκορ με τον Μάναϊ στο Λέσκοβατς, στο κρίσιμο ματς με τη Σερβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Το γκολ ήρθε λίγο πριν λήξει το α’ μέρος. Οι Αλβανοί ποδοσφαιριστές και ειδικά ο σκόρερ πανηγύρισαν έξαλλα την επίτευξη του τέρματος.

Με το που έληξε το ημίχρονο, άμεσα παρατάχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις στη φυσούνα για να μπουν στα αποδυτήρια οι παίκτες της Αλβανίας χωρίς παρατράγουδα.

Το κλίμα βέβαια, όπως αναφέρει το Sport24.gr, μυρίζει μπαρούτι, με τους Σέρβους από τις εξέδρες να τραγουδούν συνθήματα με πολιτικό περιεχόμενο.