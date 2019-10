Shanghai Masters: Το σήκωσε ο Μεντβέντεβ

Eντυπωσιακή χρονιά πραγματοποιεί ο Ντανίλ Μεντβέντεβ. Ο Ρώσος τενίστας επικράτησε με 6-4, 6-1 επί του Σάσα Ζβέρεβ στον τελικό του Shanghai Masters και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο του στη χρονιά.

Συνολικά ο Μεντβέντεβ έχει αγωνιστεί φέτος σε εννιά τελικούς και είχε φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου σε Σινσινάτι, Σόφια, Αγία Πετρούπολη και τώρα στην Σαγκάη.

Αντίθετα, είχε ηττήθει στο US Open, στον Καναδά, Βαρκελώνη, Ουάσινγκτον και Μπρισμπέιν. Μάλιστα, στον τελικό απέναντι στον Ζβέρεβ κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη απέναντι στον Γερμανό. Μέχρι σήμερα ο Σάσα μετρούσε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και μάλιστα είχε χάσει μόλις ένα σετ!

Βέβαια, στην Σαγκάη τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Μεντεβέντεβ επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, κατάφερε να μετουσιώσει σε break τις τέσσερις από τις πέντε ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και έφτασε στην νίκη εύκολα.