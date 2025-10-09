Σιάο: Δεν έχω δει ποτέ τόσο αφοσιωμένους οπαδούς, η ενέργεια ήταν τρελή

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έκανε ανάρτηση στα social media, μετά την πρώτη του παρουσία στο Αλεξάνδρειο για παιχνίδι του Άρη.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο παρακολούθησε για πρώτη φορά τον Άρη στο Αλεξάνδρειο και έμεινε ενθουσιασμένος από την ατμόσφαιρα που συνάντησε στη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης επί του Αμβρούργου.

Όπως γράφει το SPORT24, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ έστειλε το μήνυμά του στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το καλωσόρισμα, κάνοντας λόγο για τους πιο αφοσιωμένους οπαδούς που έχει δει.

Δείτε το μήνυμά του:

“Η σεζόν μόλις ξεκίνησε και η ενέργεια ήταν τρελή. Δεν έχω δει ποτέ τόσο αφοσιωμένους οπαδούς. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για το θερμό καλωσόρισμα. Όλοι εσείς με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Έτοιμος για αυτά που είναι μπροστά”.