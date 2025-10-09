Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Η Εθνική προηγήθηκε με μαγικό συνδυασμό, αλλά οι Σκωτσέζοι μας πάγωσαν με τρία γκολ σε 29 λεπτά

Η Εθνική Ελλάδας προηγήθηκε στο Χάμπντεν Παρκ, όμως έπαθε μπλακ-άουτ και από δύο στημένες φάσεις γνώρισε την πικρή ήττα με 3-1 από τη Σκωτία κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο της για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Αδίκησε την προσπάθειά της στο Χάμπντεν Παρκ η Ελλάδα. Παρότι κυριάρχησε και βρήκε το γκολ, η γαλανόλευκη δέχθηκε γκολ από δύο στημένες φάσεις και γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σκωτία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν κυρίαρχη στην πρώτη ώρα του αγώνα και ευτύχησε να προηγηθεί στο 62′ με τον Τσιμίκα.

Οι Σκωτσέζοι όμως βρήκαν άμεσα απάντηση και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα με τον Κρίστι δύο λεπτά αργότερα.

Η Ελλάδα δέχθηκε και δεύτερο γκολ από στημένη μπάλα, με τον Φέργκιουσον στο 80′ να φέρνει τούμπα το ματς.

Πλέον η Εθνική μας καλείται να ανέβει ένα βουνό, αφού έπειτα από τρεις αγωνιστικές βρίσκεται στους 3 βαθμούς, στο -4 από Δανία και Σκωτία.

ΤΟ ΜΑΤΣ

H Σκωτία μπήκε δυνατά προσπαθώντας στα πρώτα λεπτά να επιβάλλει τον ρυθμό της, όμως το ίδιο έκανε και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που απορόφησε τον βρυχηθμό του γηπέδου.

Μάλιστα η Εθνική μας έχασε τεράστια ευκαιρία στο 8ο λεπτό. Ο Τζόλης πέρασε την μπάλα στην περιοχή και ο Μπακασέτας έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά, όμως ο Παυλίδης δεν μπόρεσε να την σπρώξει στα δίχτυα.

Στο 14′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, η μπάλα έπεσε στον Τσιμίκα που δοκίμασε ένα αριστερό σουτ, με την μπάλα να περνάει άουτ, ενώ λίγο αργότερα το σουτ του Μπακασέτα κόντραρε στα σώματα.

Οι Σκωτσέζοι δεν είχαν χώρους να απειλήσουν και όποτε το επιχειρούσαν έπεφταν πάνω στους Έλληνες στόπερ, αλλά και στον Κωνσταντή Τζολάκη.

Στο 33′ ο Παυλίδης δοκίμασε ένα σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής έπειτα από κλέψιμο και τακουνάκι του Μπακασέτα, με τον Γκαν να μαζεύει.

Δυνατά μπήκε και στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα, η οποία απείλησε στο 47′. Ο Τσιμίκας έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκαν.

Στο 54′ η Ελλάδα έχασε άλλη μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζόλης πέρασε στην περιοχή στον Μπακασέτα και εκείνος έστρωσε στον Μασούρα που σούταρε από πλεονεκτική θέση με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Η προσπάθεια της ελληνικής ομάδας επιβραβεύτηκε στο 62′ όταν άνοιξε το σκορ με το παρθενικό γκολ του Τσιμίκα.

Οι Τζόλης, Μπακασέτας και Παυλίδης έκρυψαν τη μπάλα, με τον Τσιμίκα να βρίσκεται σε θέση βολής και να σκοράρει με δεξί σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Η χαρά για τη γαλανόλευκη όμως δεν κράτησε, αφού οι γηπεδούχοι απάντησαν δύο λεπτά αργότερα με τον Κρίστι.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, οι παίκτες της Εθνικής απέτυχαν να διώξουν τη μπάλα από την περιοχή και ο Κρίστι πετάχτηκε για να νικήσει με δεξί σουτ στην κίνηση τον Τζολάκη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς τους Κωνσταντέλια, Ιωαννίδη και Καρέτσα για να βρει και δεύτερο γκολ.

Παρόλα αυτα, οι Σκωτσέζοι ήταν εκείνοι που σκόραραν και έφεραν τούμπα το ματς στο 80′.

Ο Ρόμπερτσον εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και έφερε τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, με την άμυνα να αποτυγχάνει να καθαρίσει και τον Φέργκιουσον να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, για να κάνει το σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής και να στείλει τη μπάλα στον ουρανό των διχτύων.

Σαν μην έφτανε αυτό, ήρθε και το 3-1, με τον Ντάικς να εκμεταλλεύεται στο 90+3′ το λάθος του Τζολάκη, που έτρεξε να προλάβει την μπάλα για να μην βγει κόρνερ, αλλά τελικά την έκανε δώρο στον Σκωτσέζο στράικερ.

ΣΚΩΤΙΑ: Γκαν, Σούταρ, Χάνλεϊ, Χίκεϊ (58′ Ράλστον), Ρόμπερτσον, Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, Ντόακ (59′ Γκίλμουρ), Κρίστι (83′ Τίρνι), Άνταμς (84′ Ντάικς).

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (82′ Μάνταλος), Ζαφείρης (82′ Μουζακίτης), Μπακασέτας (72′ Κωνσταντέλιας), Μασούρας (72′ Καρέτσας), Τζόλης, Παυλίδης (72′ Ιωαννίδης).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ:

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο:

Δανία 7 (9-0)

Σκωτία 7 (5-1)

Ελλάδα 3 (6-7)

Λευκορωσία 0 (1-13)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων