Σκωτία – Ελλάδα: Οι Έλληνες διεθνείς κράτησαν τη φανέλα του Μπάλντοκ και συγκίνησαν

Λίγο πριν από την εκκίνηση του αγώνα κόντρα στη Σκωτία, οι Έλληνες διεθνείς κράτησαν τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ, ανήμερα της “μαύρης” επετείου από τον χαμό του.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναφέρει το SPORT 24, συγκεντρώθηκαν για να βγάλουν τις καθιερώμενες φωτογραφίες, κρατώντας όμως την φανέλα με το νούμερο “2” στην πλάτη, δηλαδή αυτή που φόρεσε τις 12 φορές που αγωνίστηκε με τη γαλανόλευκη, ο δεξιός μπακ.