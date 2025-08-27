Σπανούλης: Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Ιταλία, ανέφερε πως δεν υπάρχουν περιορισμοί στον χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο EuroBasket 2025 απέναντι στην Ιταλία.

Σε ερώτηση για τον χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πόσο θα παίξει ο Γιάννης με την Ιταλία: “Βλέπω πολλούς να λένε ότι παίζουμε τον τελικό στο πρώτο παιχνίδι. Δεν προσπαθούμε να βάλουμε παραπάνω πίεση. Είναι σημαντικό παιχνίδι, όπως τα υπόλοιπα. Κοιτάζω μέρα τη μέρα. Αύριο είναι το ματς με την Ιταλία, ο Γιάννης θα παίξει, όσο θέλω να παίξει. Τώρα είμαστε στα επίσημα παιχνίδια, δεν υπάρχουν περιορισμοί”.