Σπανούλης: Δεν μου αρέσει η λέξη ρεζέρβα, αυτή είναι για τα αμάξια

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, μετά το τέλος του φιλικού της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ στην Κύπρο.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το φινάλε του τεστ της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός σχολίασε την εικόνα της ομάδας, ενώ δήλωσε ότι δεν του αρέσει να χρησιμοποιείται η λέξη ρεζέρβα, αναφέροντας πως αυτή είναι για τα αμάξια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Δεν μου αρέσει η λέξη ρεζέρβα. Αυτή η λέξη είναι για… αμάξια. Όλοι οι παίκτες για μένα είναι το ίδιο, όλοι παλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Από εκεί και πέρα ήταν στο πλάνο κάποια παιδιά να ξεκουραστούν, άλλα να παίξουν περισσότερο για να βρουν τη φυσική τους κατάσταση. Μας έλειπαν κάποια παιδιά που θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού μας.

Όλα τα παιδιά παλεύουν για τη θέση τους, όπως κάναμε κι εμείς στη δική μας εποχή. Καλώς ή κακώς το γήπεδο είναι ο καθρέφτης και για μένα και για σας και για εκείνους. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο καθένας είναι να δείξει τι μπορεί να κάνει πάνω στο γήπεδο”.

Νωρίτερα στην κάμερα της ΕΡΤ, δήλωσε:

“Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά. Αμυντικά δεν είχαμε ενέργεια, ειδικά στο τρανζίσιον. Για ακόμη μια φορά είχαμε πρόβλημα στο ριμπάουντ. Ήθελα να ξεκουράσω κάποια παιδιά και να δώσω ευκαιρίες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όταν σου δίνεται ευκαιρία να παίξεις στην Εθνική Ανδρών πρέπει να την αρπάζεις από τα μαλλιά. Δυστυχώς δεν κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν άνευροι και άχρωμοι, χωρίς πάθος.

Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι στη ζωή και στον αθλητισμό δεν σου χαρίζεται τίποτα και πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν τις ευκαιρίες τους. Είχαμε ένα αρκετά διαφορετικό ροτέισον από αυτό που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ, ήθελα να δώσουμε χρόνο, έλλειψαν παίκτες που θα παίζουν παραπάνω από το μισό των αγώνων. Τα συμπεράσματα που ήθελα να βγάλω τα έβγαλα. Θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για κάποια παιδιά που μας βοήθησαν στην προετοιμασία, ώστε να γίνουμε λιγότεροι και να δουλέψουμε στοχευμένα.

Θετικά είχαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαμε καλές συνεργασίες και θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη διαφορά, αλλά είχαμε έλλειψη ενέργειας στην άμυνα. Χθες είδα την ομάδα να παίζει πολύ καλά για τα δεδομένα της εποχής με την Σερβία, παρότι δεν είναι ωραίο να χάνεις.

Περιμένουμε τον Γιάννη να έρθει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά για να δουλέψουμε και να είμαστε η ομάδα που θέλουμε στο Ευρωμπάσκετ. Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω, ήταν όμως άλλο ροτέισον. Γενικά είμαστε εκεί που θέλω και πιστεύω πως με δουλειά θα φτάσουμε εκεί που χρειαζόμαστε”.