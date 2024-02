Super Bowl: Οι τρομερές αντιδράσεις της Τέιλορ Σουίφτ και το φιλί με τον Τράβις Κέλσι

Η Τέιλορ Σουίφτ τράβηξε τα βλέμματα στο Super Bowl, αφού βρέθηκε στον τελικό και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου των Chiefs και του αγαπημένου της Τράβις Κέλσι.

Το Super Bowl και η κατάκτηση του 2ου σερί πρωταθλήματος των Chiefs του Γιώργου Καρλαύτη απασχόλησε τις ΗΠΑ. Ένα από τα θέματα ωστόσο που επίσης ασχολούνταν… όλοι ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, που βρέθηκε στον τελικό για χάρη του αγαπημένου της, Τράβις Κέλσι.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε – όπως αναμενόταν – στο γήπεδο για να στηρίξει τον σύντροφό της, βλέποντας την ομάδα που υποστήριζε να κατακτά τον τίτλο. Και οι κάμερες – εννοείται – πως ασχολήθηκαν αμέσως με αυτή και την παρέα της, που περιελάμβανε και την χολιγουντιανή ηθοποιό, Μπλέικ Λάιβλι.

Όποτε γινόταν κάτι καλό, η κάμερα πήγαινε στις σουίτες για να δει κάποιος τις αντιδράσεις της Σουίφτ, όπως έπειτα από μία μαγική πάσα του Μαχόουμς στο ξεκίνημα του αγώνα:

Και, φυσικά, με το φινάλε του τελικού να είναι συγκλονιστικό, λίγο μετά την νίκη των Chiefs η κάμερα πήγε πάλι προς το μέρος της Σουίφτ, που ήταν σε… έξαλλη κατάσταση, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα της ομάδας του συντρόφου της.

Τα φιλιά του Κέλσι με την Τέιλορ Σουίφτ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ο Tight End των πρωταθλητών και η πασίγνωστη καλλιτέχνης αποτελούν το ζευγάρι της χρονιάς στις ΗΠΑ, με όλους να ασχολούνται με αυτούς. Απολύτως λογικά, όταν ανέβηκε ο Κέλσι για να μιλήσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όλοι περίμεναν να δουν τι θα ακολουθήσει, με κάποιες κάμερες να είναι πάνω σε αυτόν και άλλες στην… Τέιλορ Σουίφτ, καταγράφοντας κάθε στιγμή.

Ο Κέλσι λοιπόν ανέβηκε στην σκηνή, τραγούδησε το… “Viva Las Vegas”, τόνισε ότι θέλει το three-peat (μετάφραση: τρία σερί πρωταθλήματα), μετά τραγούδησε πάλι το “You have to fight, for your right to party” και στο τέλος κατέβηκε να βρει την αγαπημένη του για να την φιλήσει, με όλες τις κάμερες να εστιάζουν πάνω τους.