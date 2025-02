Super Bowl: Σάρωσε ο Kendrick Lamar με το “Not Like Us”

O Kendrick Lamar έδωσε ένα εντυπωσιακό σόου κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο Super Bowl 2025 – Οι μηνύσεις του Drake δεν τον απέτρεψαν από το να τραγουδήσει το «Not Like Us».

Το live που όλοι περίμεναν – ιδιαίτερα μετά από τα πέντε βραβεία Grammy και έναν από τους καλύτερους δίσκους της περασμένης χρονιάς – έγινε πραγματικότητα την Κυριακή (9/2). Ο 37χρονος Kendrick Lamar έγραψε ιστορία στο ημίχρονο του Super Bowl, στο Caesars Superdome της Νέας Ορλεάνης, όπου οι Philadelphia Eagles νίκησαν με 40-22 τους Kansas City Chiefs. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Lamar ανεβαίνει στη σκηνή του μεγαλύτερου τηλεοπτικού θεάματος του NFL. Το 2022, συμμετείχε στο πρώτο αποκλειστικά hip-hop ημίχρονο του Super Bowl, δίπλα στους Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem και Mary J. Blige, ερμηνεύοντας τον πολιτικά φορτισμένο ύμνο του 2015, Alright. Αυτή τη φορά, ωστόσο, κυριάρχησε στη σκηνή, παραδίδοντας ένα σόου αντάξιο της φήμης του. Kendrick Lamar - NFL Super Bowl, 2025. AP Photo/Godofredo A. Vásquez Kendrick Lamar – «Not Like Us» και ένα χαμόγελο για Drake O Samuel L. Jackson με στολή Θείου Σαμ παρουσίασε τον Lamar, ο οποίος ερμήνευσε κομμάτια από το βραβευμένο GNX. Ο ράπερ τραγούδησε και την "καυτή πατάτα" «Not Like Us», παραλείποντας τη λέξη «παιδόφιλος», ενώ αργότερα όλο το στάδιο βρυχήθηκε μαζί του με το διπλό υπονοούμενο «a minor». Όταν ο Lamar έφτασε στην ατάκα «say, Drake, I heard you like 'em young», κοίταξε κατευθείαν στην κάμερα και χαμογέλασε αμέσως αφού είπε το όνομα του "αντιπάλου" του. Το σόου απογείωσαν οι χορευτές που βγήκαν από μια πραγματική Buick GNX, η οποία ήταν σταθμευμένη στη σκηνή. Kendrick Lamar - NFL Super Bowl, 2025. AP Photo/Frank Franklin II Kendrick Lamar στο ημίχρονο του NFL Super Bowl, 2025, Νέα Ορλεάνη. AP Photo/Matt Slocum Είναι ο πρώτος σόλο ράπερ που αναλαμβάνει τον ρόλο του headliner στην 60χρονη ιστορία της διοργάνωσης. Και επί προεδρίας Τραμπ, έχει κι αυτό τη σημασία του! Αν και το σόου του Lamar στο Super Bowl δεν ήταν πολιτικό, όλα τα φώτα έπεσαν στο μπιφ με τον Drake και στο αν θα τραγουδήσει το πολυσυζητημένο "Not Like Us", έναν ύμνο της μαύρης κουλτούρας του Λος Άντζελες. Και το έκανε. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας, και η παρουσία του στο Super Bowl είναι το απόλυτο αποκορύφωμα μιας καριέρας που συνεχώς ανεβάζει τον πήχη. Kendrick Lamar - NFL Super Bowl, 2025. AP Photo/Charlie Riedel Kendrick Lamar - NFL Super Bowl, 2025. AP Photo/Matt Slocum Η διευθύνουσα σύμβουλος της Roc Nation, Desiree Perez, δήλωσε πρόσφατα στο NOLA.com: "Ο Kendrick είναι το κατάλληλο πρόσωπο για το σόου αυτή τη στιγμή", προσθέτοντας: "Είχε μια απίστευτη χρονιά, αξίζει πολύ την προσοχή μας". Αποκάλυψε επίσης ότι ο Lil Wayne που κατάγεται από τη Νέα Ορλεάνη «εξεταζόταν» επίσης για την εμφάνιση στο ημίχρονο. Kendrick Lamar - NFL Super Bowl, 2025. AP Photo/David J. Phillip Μαζί με τον Lamar εμφανίστηκε η SZA. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, με πιο γνωστές τις επιτυχίες "All of the Stars" από το soundtrack του Black Panther – που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ – και το "luther". Επιπλέον, ετοιμάζονται μια μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ από τον Απρίλιο, γεγονός που καθιστά το ημίχρονο του Super Bowl το ιδανικό μέρος για την προώθησή της. Kendrick Lamar – Το πανάκριβο μενταγιόν "a"… κάτι ήθελε να πει; Σύμφωνα με τα "λαγωνικά" του People εκτός από το flare τζιν και ένα σακάκι που έγραφε «Gloria» (προφανής αναφορά στο τραγούδι του με την SZA) στο μπροστινό μέρος με κεφαλαία γράμματα, ο Lamar φορούσε στο καπέλο του μια διαμαντένια καρφίτσα Rahaminov αξίας 68.000 δολαρίων και μια τεράστια αλυσίδα «a», μεταξύ άλλων κοσμημάτων. Η αλυσίδα με το «a» φαίνεται να παραπέμπει σε έναν άλλο στίχο από το «Not Like Us»: «Tryna strike a chord and it's probably A minor». Στο πίσω μέρος του μπουφάν το "PGLang" είναι το όνομα της εταιρείας ψυχαγωγίας που συνίδρυσαν ο Lamar και ο Dave Free. Ακριβώς από πάνω το σακάκι έγραφε "Compton", τη γειτονιά της γενέτειρας του Lamar στο Λος Άντζελες. Στο δεξί μανίκι είχε λέξεις από στίχους του "Not Like U" και του "Peekaboo". Kendrick Lamar - NFL Super Bowl, 2025. AP Photo/Brynn Anderson Θυμίζουμε ότι ο Drake κατέθεσε αγωγή κατά της Universal Music Group, για την κυκλοφορία και την προώθηση του κομματιού "Not Like Us". Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα ο Drake (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aubrey Drake Graham), ισχυρίζεται στην κατάθεση της 15ης Ιανουαρίου ότι η Universal Music Group "ενέκρινε, δημοσίευσε και ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη δημιουργία μιας ιογενούς επιτυχίας από ένα ραπ κομμάτι που κατηγορεί ψευδώς τον Drake ότι είναι παιδόφιλος και καλεί σε βίαιη τιμωρία εναντίον του". Σύμφωνα με την καταγγελία, η Universal Music Group φέρεται να έχει «επανειλημμένα δυσφημίσει τον Drake, ενώ "εκμεταλλεύεται" και "κερδοσκοπεί" το έργο του» με την κυκλοφορία του «Not Like Us».