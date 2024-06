Τέλος ο Ιμπόρα από τον Ολυμπιακό

Ο Ιμπόρα μέσω των social του έκανε γνωστή την απόφαση του να μην συνεχίσει στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν ευχαριστώντας άπαντες στο σύλλογο για όσα του πρόσφεραν.

Την απόφασή του να μην συνεχίσει και τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, όχι γιατί δεν ήθελε αλλά επειδή η καρδιά του ζητάει κάτι άλλο, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ανακοίνωσε ο Ιμπόρα μέσω των social media.

Ο Ισπανός μέσος, όπως αναφέρει το SPORT 24, με μια υπέροχη ανάρτηση του στο X (Twitter) με το τρόπαιο του Conference League στα χέρια και σε τρεις γλώσσες είπε “αντίο” σε όλους στον Ολυμπιακό.

Χαρακτηριστικά ο Ιμπόρα έγραψε:

“Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό για όλα και τόσα πολλά.

Από τότε που έφτασα και διάβασα αυτή τη φράση (Play for the name on the front of the shirt… and they” remember the name on the back) ήξερα ποιος ήταν ο στόχος μου. Ο σεβασμός, η τιμή και η υπερηφάνεια για την υπεράσπιση της ασπίδας και της ιστορίας του Ολυμπιακού, και η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός στο πώς να το κάνω ήταν πάντα οι βάσεις στις οποίες βασιζόμουν για να παλεύω καθημερινά για να κάνω την ιστορία του συλλόγου μεγαλύτερη.

Όπως έχω μεταφέρει στον σύλλογο, δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεχίσω να παίζω στον Ολυμπιακό, είναι ότι τώρα η καρδιά μου ζητάει κάτι άλλο. Πάνω από όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τον Ντάρκο και τον Κριστιάν Καρεμπέ και τον κύριο Μεντιλίμπαρ για την εμπιστοσύνη τους ώστε να συνεχίσω να βοηθάω, αλλά δεν θέλω να είμαι πρόβλημα στον προγραμματισμό της ομάδας και καταλαβαίνω ότι πρέπει να προχωράμε για να κάνουμε ξανά πρωταθλητή τον Ολυμπιακό.

Θέλω να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να γίνω μέρος αυτού του συλλόγου. Ευχαριστώ τον Αντόνιο Κορδόν, τον Ζοσέ Ιγνάσιο, τον Ντιέγκο Μαρτίνες και το αντίστοιχο προσωπικό τους, χωρίς εσάς αυτή η ιστορία δεν θα υπήρχε.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους συναδέλφους μου, την ομάδα διαχείρισης και όλους τους εργαζόμενους που μου φέρθηκαν με μεγάλη στοργή. Και πάνω απ’ όλα δεν θα ξεχάσω τους φιλάθλους, ήταν προνόμιο να απολαύσω και να νιώσω την ατμόσφαιρα και το πάθος του “Καραϊσκάκης”.

Ελπίζω να καταλαβαίνετε την απόφασή μου, η καρδιά μου μιλάει σε εμένα και πρέπει να την ακούσω, αλλά σε αυτήν την καρδιά θα υπάρχει πάντα χώρος για εσάς.

Χαρούμενος και περήφανος που συνέβαλα στη συγγραφή αυτής της όμορφης σελίδας στην ιστορία αυτού του υπέροχου συλλόγου.

Ολυμπιακός, Πειραιάς, Ελλάδα, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”.