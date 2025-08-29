Τέλος ο Μουρίνιο από την Φενέρμπαχτσε

Τέλος ο Μουρίνιο από την ΦενέρμπαχτσεΔιαβάζεται σε 1'
Φενέρμπαχτσε και Ζοσέ Μουρίνιο αποφάσισαν να διαβούν χωριστούς δρόμους, έπειτα και από την αδυναμία του Πορτογάλου να οδηγήσει την τουρκική ομάδα στη League Phase του Champions League.
- 29 Αυγούστου 2025 11:23
Τέλος έλαβε η συνεργασία της Φενέρμπαχτσε με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο κοινής πορείας.
Η απόφαση για την απομάκρυνση του Πορτογάλου προπονητή προέκυψε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη League Phase του Champions League, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπενφίκα.
Η εξέλιξη αυτή ήρθε παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε είχε επενδύσει σημαντικά ποσά για την ενίσχυση του ρόστερ.