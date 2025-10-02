Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Δεν τα κατάφεραν οι Δικέφαλοι στη Γαλικία

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στη Γαλικία με τον Γιακουμάκη, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-1 από τη Θέλτα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με τον Γιακουμάκη.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκε δυνατά στο ματς, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Ο Δικέφαλος του Βορρά σκόραρε στο 37′ με προβολή του Γιακουμάκη, μετά από ασταθή απόκρουση του Ράντου, ενώ η Θέλτα ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά του Άσπας (45’+2′).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως γράφει το SPORT24, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το παιχνίδι, παίρνοντας το προβάδισμα με το γκολ του Ιγκλέσιας στο 53′ και το 3-1 από τον Σβέντμπεργκ στο 70′, με τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρνει να αντιδράσει στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι στο 7′ με κεφαλιά του Ρουέδα, αλλά ο Παβλένκα μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Στη συνέχεια, οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τον Παβλένκα να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 37′, όταν ο Κωνσταντέλιας με ωραία ατομική ενέργεια άνοιξε το δρόμο για το 0-1 με τον Γιακουμάκη να σκοράρει από κοντά. Παρόλα αυτά, η Θέλτα ισοφάρισε στο 45’+2′ και στη συνέχεια ανέβασε την πίεση.

Με την είσοδο του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να διατηρήσει το προβάδισμα, αλλά η Θέλτα ήταν πιο αποτελεσματική, φέρνοντας το παιχνίδι στα μέτρα της.

Στο 70′, ο Σβέντμπεργκ έκανε το 3-1 για τη Θέλτα και ουσιαστικά “κλείδωσε” τη νίκη για τους γηπεδούχους, ενώ ο ΠΑΟΚ, παρά τις ευκαιρίες του, δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο γκολ.