Το Άμπου Ντάμπι θέλει να μπει στη EuroLeague και με ομάδα

Έρχεται κι άλλη ομάδα στη EuroLeague από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την Dubai BC. Τι αποκάλυψε ο Χάρης Σταύρου στην εκπομπή Ευρωλίγκα On Fire.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Χάρης Σταύρου στην εκπομπή Ευρωλίγκα On Fire, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζουν και 2η ομάδα για τη EuroLeague.

Μετά λοιπόν την Dubai BC, θέλει να βάλει ομάδα στη EuroLeague και το Άμπου Ντάμπι, που είναι βασικός χορηγός της διοργάνωσης και θα διοργανώσει το 2027 και το 2029 τα Final Four, δίνοντας πέντε και έξι φορές περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορεί να βρει η λίγκα για το Final Four στην Ευρώπη.

Το Άμπου Ντάμπι λοιπόν, θέλει πολύ να μπει στη EuroLeague. Το παράδειγμα της Dubai FC, αν και νωρίς, κρίνεται επιτυχημένο, δεδομένου ότι έχτισε μία σοβαρή ομάδα, που αρχικά έπαιξε στην ABA League. Και τώρα φαίνεται πως έρχεται κι άλλη ομάδα από τα ΗΑΕ, στον ίδια λογική.

Άρα, με την επέκταση που αναμένεται να γίνει, φτάνοντας η λίγκα τις 24 ομάδες, το Άμπου Ντάμπι είναι πολύ κοντά στη EuroLeague.