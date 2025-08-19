Αθλητικά Μπάσκετ

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προπόνηση της Εθνικής

Η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της για το EuroBasket και όλοι φυσικά ανυπομονούν για το φιλικό με τη Λετονία, στο τουρνουά Ακρόπολις, όπου θα συμμετέχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Λίγη ώρα μετά από το ρεπορτάζ του SPORT24 που αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει τον παραμικρό περιορισμό, αγωνιστικό ή εξωαγωνιστικό, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμος για το φιλικό με τη Λετονία (20/8 στις 20:00), η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει τον Greek Freak στη μάχη με την παρέα του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Μάλιστα, η ΕΟΚ δημοσίευσε κι ένα βίντεο από την προπόνηση με τον Γιάννη να ξεχύνεται στο ανοιχτό γήπεδο και να καρφώνει εντυπωσιακά.

 

