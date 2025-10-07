Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει το εγχώριο μοντέλο αθλητισμού – Τι σημαίνει αυτό για το NBA Europe

Ψήφισμα για την προστασία του ευρωπαϊκού αθλητισμού στέλνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς εμπλέκεται το NBA.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με 552 ψήφους υπέρ, 52 κατά και 35 αποχές ένα ψήφισμα που αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητώντας την προστασία του ευρωπαϊκού αθλητισμού από ξένες επενδύσεις, ξένη ιδιοκτησία και οικονομικές παρεμβάσεις.

Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου στο ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού, το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να εξυπηρετεί το κοινό καλό και όχι μόνο επιχειρηματικούς σκοπούς. Το Κοινοβούλιο επισημαίνει την ανάγκη προστασίας αυτού του μοντέλου, ώστε ο αθλητισμός στην Ευρώπη να συνεχίσει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με το ψήφισμα, τονίζεται η ανησυχία για την αύξηση των ξένων επενδύσεων και των εξαγορών ομάδων, οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τυχόν απειλές για το μοντέλο αυτό, όπως οι προσπάθειες ομάδων να αποχωρήσουν από τα παραδοσιακά πρωταθλήματά τους για να δημιουργήσουν νέες λίγκες, αναφέροντας ως παράδειγμα τη European Super League στο ποδόσφαιρο. Επιπλέον, ζητά από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό αθλητισμό από σχέδια που στοχεύουν στη μεταφορά αξίας και εσόδων εκτός Ευρώπης.

Με το ψήφισμα αυτό, όπως γράφει το SPORT24, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει τη στήριξή της στο ευρωπαϊκό μοντέλο και την αντίθεσή της σε πρωτοβουλίες όπως η επερχόμενη δημιουργία του NBA Europe. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της ότι τέτοιες κινήσεις θα ενισχύσουν την αμερικανική κυριαρχία στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, θα υποβαθμίσουν τις τοπικές διοργανώσεις και θα οδηγήσουν σε χρηματοοικονομική εκροή από την ήπειρο.

Σε απλά λόγια, αν το NBA προχωρήσει με σχέδια που θα παρακάμπτουν ή θα αντικαθιστούν τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή εθνικές λίγκες, τότε θα αντιμετωπίσει πολιτική αντίσταση.