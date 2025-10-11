Το λιτό σχόλιο των New York Times για τη σχέση των Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με τρεις λέξεις σχολίασαν οι New York Times την σχέση των Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το ζήτημα της επόμενης ημέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει ανοιχτό και βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ΝΒΑ, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα των New York Times.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, εάν ο αθλητικός Τύπος χρησιμοποιούσε τίτλους τριών λέξεων, η σχέση του Έλληνα σούπερ σταρ με τους Μπακς θα περιγραφόταν απλώς ως: «Συνεχίζεται – to be continued».

Οι Times υπενθυμίζουν ότι οι παράγοντες που κρατούν «ζωντανό» το ενδεχόμενο αποχώρησης του Αντετοκούνμπο παραμένουν σταθεροί εδώ και χρόνια: η διαρκής επιδίωξη του τίτλου, η προσωπική φιλοδοξία για διαρκή εξέλιξη και η αναπόφευκτη απορία εάν όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν παραμένοντας στο Μιλγουόκι.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε ένα παρασκηνιακό γεγονός που προκάλεσε αίσθηση την περασμένη εβδομάδα στη λίγκα: ο Γιάννης φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον για τους Νιου Γιορκ Νικς, μετά τις άκαρπες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές τον Αύγουστο. Η εφημερίδα μιλά για «ξεκάθαρη κλιμάκωση», υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει τόση σημασία ποιος έκανε την πρώτη κίνηση».

Πηγές του ΝΒΑ χαρακτηρίζουν ωστόσο «ακατάλληλη χρονικά» τη συγκυρία, καθώς ο Μάικαλ Μπρίτζες είχε μόλις ανανεώσει το συμβόλαιό του με τετραετή συμφωνία 150 εκατ. δολαρίων, καθιστώντας τον μη διαθέσιμο προς ανταλλαγή. Παράλληλα, οι Νικς έχουν ήδη δεσμεύσει σημαντικά draft picks σε προηγούμενα trades (Μπρίτζες, Καρλ-Άντονι Τάουνς), γεγονός που περιορίζει τις διαπραγματευτικές τους επιλογές ενδεχόμενα σε παίκτες όπως οι Ανουνόμπι και Ρόμπινσον – με τον Τζέιλεν Μπράνσον να θεωρείται «αμετακίνητος».

Παρά τις δυσκολίες, όπως γράφει το SPORT24, το ενδιαφέρον της Νέας Υόρκης δεν έχει ατονήσει. Όπως σημειώνουν οι New York Times, «η επιθυμία υπάρχει και παραμένει ισχυρή, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι η παρουσία του Αντετοκούνμπο από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει μια ομάδα στην κορυφή».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κρατά χαμηλούς τόνους και στέλνει μήνυμα σταθερότητας: «Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους συμπαίκτες μου. Είμαι εδώ για να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα το κάνουμε βήμα βήμα. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία».