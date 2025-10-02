Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά δεν άντεξε, πρώτη ήττα με Νίκολιτς για την Ένωση

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με ανατροπή και… κάτω τα χέρια στην Σλοβενία από την Τσέλιε. Ο Κουτέσα άνοιξε το σκορ στο 7′ αλλά ο Κοβάσεβιτς με χατ-τρικ διαμόρφωσε το τελικό σκορ υπέρ της πρωταθλήτριας Σλοβενίας (3-1).

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με ήττα στη League Phase του Conference League που ήταν και η πρώτη της στη σεζόν. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Κουτέσα στο 7′ όμως ο Φράνκο Κοβάσεβιτς πέτυχε τρία γκολ για την Τσέλιε που επικράτησε στο τέλος με 3-1.

Η Ένωση ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη της ευκαιρία. Ο Ελίασον έστρωσε ωραία στον Κουτέσα που έπιασε ένα ωραίο σουτ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στο βάθος της εστίας.

Οι Σλοβένοι έγιναν αρκετά πιεστικοί και ισοφάρισαν στο 34ο λεπτό. Ο Κοβάσεβιτς είδε την μπάλα να του στρώνεται μέσα στην περιοχή και με ωραίο πλασέ την έστειλε στο βάθος της εστίας του Στρακόσα.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ στην πρώτη τους φάση στο 55ο λεπτό. Ο Ιοσίφοφ πλάσαρε σωστά μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα έκανε την επέμβαση αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Κοβάσεβιτς ο οποίος καλυπτόταν από τον Ρότα και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

Το τρίτο γκολ ήρθε στο 80ο λεπτό. Ο Στουρμ άφησε ωραία την μπάλα στον Αβντίλι που ήθελε να πλασάρει όμως έκανε πάσα στον Κοβάσεβιτς κι εκείνος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Οι Σλοβένοι είχαν και δύο δοκάρια με το σουτ του Ιοσίφοφ στο 22′ που κόντραρε και έγλειψε το δοκάρι, αλλά και το πλασέ του Στουρμ στο 60ο λεπτό που σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορα το γκολ, αλλά πιέστηκε και ισοφαρίστηκε

Η πρώτη φάση στο ματς, όπως γράφει το SPORT24, ήταν για τους γηπεδούχους με τον Νιέτο να πιάνει ένα ωραίο μονοκόμματο σουτ, όμως ο Στρακόσα τον σταμάτησε με ωραία επέμβαση. Αντίθετα η Ένωση βρήκε δίχτυα στην πρώτη της φάση στο ματς με το ωραίο τελείωμα του Κουτέσα.

Οι Σλοβένοι ακολούθως είχαν την κατοχή της μπάλας και πίεζαν τα καρέ της Ένωσης. Όμως μέχρι το 20ο λεπτό η ΑΕΚ αμυνόταν αρκετά καλά. Έπειτα από αυτό διάστημα η Τσέλιε άρχισε να γίνεται απειλητική. Στο 21ο λεπτό ο Ρότα στην προσπάθειά του να απομακρύνει την έστειλε λίγο πάνω από το δοκάρι του Στρακόσα.

Ακολούθως ο Ιοσίφοφ έπιασε ένα ωραίο σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής που η μπάλα κόντραρε και έγλειψε το δοκάρι της Ένωσης. Από αυτό ο Κοβάσεβιτς εκτέλεσε αφύλακτος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ και πήρε την κεφαλιά αλλά ο Στρακόσα τη μάζεψε σωστά.

Η Τσέλιε συνέχισε τον καταιγισμό των επιθέσεων και στο 24ο λεπτό ο Ιοσίφοφ έγινε και πάλι απειλητικός με ένα ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή που εξουδετέρωσε ο Στρακόσα με ωραία επέμβαση.

Η ΑΕΚ απείλησε μετά από ώρα στο 29ο λεπτό. Ο Κουτέσα μοίρασε στον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή, αυτός απέφυγε ωραία έναν αντίπαλο και πλάσαρε, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε σε κόρνερ. Στο 33ο λεπτό δοκίμασε την τύχη του και ο Ελίασον με ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Λέμπαν ανταποκρίθηκε σωστά.

Οι Σλοβένοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 34ο λεπτό με τον Γκρούγιτς ο οποίος επωφελήθηκε από τις κόντρες και εκτέλεσε σωστά τον Θωμά Στρακόσα. Τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν ένα σουτ που δοκίμασε ο Ιοσίφοφ από τη γωνία της περιοχής που κόντραρε, αλλά ο Στρακόσα ήλεγχε την πορεία της μπάλας και τη μάζεψε.

Ο Κοβάσεβιτς έβαλε άλλα δύο και εκτέλεσε την ΑΕΚ

Η Τσέλιε μπήκε ελαφρώς καλύτερα και στο δεύτερο μέρος. Μόλις στην πρώτη της φάση κατάφερε να σκοράρει. Ο Ιοσίφοφ πλάσαρε αφύλακτος μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα έκανε την επέμβαση, αλλά ο Στάνκοβιτς σκόραρε από κοντά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε πιο επιθετική την ομάδα του στην προσπάθεια να πάρει κάτι από το ματς. Ο Κοϊτά εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, αλλά ο Λεμπάν παραχώρησε κόρνερ. Αντίθετα οι Σλοβένοι είχαν την ευκαιρία και για τρίτο γκολ με το δοκάρι του Στουρμ.

Η Ένωση έχασε την ευκαιρία για να σκοράρει στο 69ο λεπτό. Ο Πινέδα βρήκε ωραία τον Μάνταλο στα δεξιά εκείνος τη γύρισε στον Κουτέσα, ο οποίος έπιασε ένα γεμάτο σουτ με τη δεύτερη με τον Λέμπαν να επεμβαίνει σωστά.

Τρία λεπτά μετά ο Πιερό σκόραρε από κοντά, όμως ήταν εκτεθειμένος όταν βρήκε την μπάλα ο Ρέλβας. Όσο πίεζε η ΑΕΚ άφηνε κενούς χώρους πίσω της και η Τσέλιε εκμεταλλεύτηκε μια τέτοια συνθήκη στο 80ο λεπτό με τον Κοβάσεβιτς να σκοράρει από κοντά και να κάνει χατ-τρικ.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να πάρει κάτι έστω και στο φινάλε, είχε όμως μόλις μια ευκαιρία με ένα ωραίο πλασέ του Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις που σταμάτησε ο Λεμπάν. Το 3-1 έμεινε μέχρι και το τέλος.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων

Τσέλιε: Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγερ, Τουτίσκινας, Χρκα, Κβέσιτς, Λισάκοβιτς, Στουρμ, Κοβάσεβιτς, Ιοσίφοφ.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Ελίασον, Γιόβιτς.