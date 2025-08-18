Τσιτσιπάς: Τα ξημερώματα της Τετάρτης η πρεμιέρα του στο Γουίνστον Σάιλεμ κόντρα στον Ινσακέτε

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο28) έμαθε τον αντίπαλό του στο 250άρι τουρνουά του Γουίνστον Σάιλεμ των ΗΠΑ. Ξημερώματα Τετάρτης (20/08) το παιχνίδι του κορυφαίου Έλληνα τενίστα κόντρα στον Μπου Ινσακέτε (Νο75).

Με το US Open να είναι περίπου μία εβδομάδα μακριά, το main round πραγματοποιείται 24 Αυγούστου με 7 Σεπτεμβρίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο28) συνεχίζει την προετοιμασία του.

Τελευταίο τουρνουά του κορυφαίου Έλληνα τενίστα πριν το τέταρτο Grand Slam της χρονιάς θα είναι αυτό του Γουίνστον Σάιλεμ στις ΗΠΑ.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 27χρονος κάνει πρεμιέρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/08, 01:30) στον 2ο γύρο του 250αριού τουρνουά, αντιμετωπίζοντας τον Μπου Ινσακέτε (Νο75).