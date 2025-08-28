Βαγγέλης Μαρινάκης: “Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το παρελθόν”

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (28/08) η κλήρωση της League Phase του Champions League στην οποία συμμετείχε ο Ολυμπιακός. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε πως οι ερυθρόλευκοι χρωστάνε κάτι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός συμμετείχε για πρώτη φορά σε κλήρωση League Phase του Champions League και έμαθε τους 8 αντιπάλους του.

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης στο Μονακό, όπως γράφει το SPORT24, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε πως οι ερυθρόλευκοι χρωστάνε κάτι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι θα ήθελε ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Βασίλισσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεγγέλη Μαρινάκη:

Για την επιστροφή στο Champions League: “Ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη εμπειρία. Είμαστε συνηθισμένοι να κερδίζουμε μεγάλες ομάδες επιπέδου Champions League, είτε αυτή ήταν η Άστον Βίλα, είτε η Φιορεντίνα. Τα παιδιά το έχουν κάνει παντού και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και εκτός έδρας. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι, θα τα δώσουμε όλα, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.”

Για το μυστικό της επιτυχίας του Ολυμπιακού: “Θεωρώ ότι έχουμε καλούς παίκτες, καλό κλίμα στα αποδυτήρια, καλό προπονητή, την εμπειρία μας και όταν όλα αυτά δουλεύουν, μπορούμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κοιτάμε ακόμα ψηλότερες κορυφές”.

Για την κλήρωση με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: “Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το παρελθόν και επίσης με την Μπαρτσελόνα θα τα δώσουμε όλα. Θα ήθελα ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Βασίλισσα μέσα στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης, θέλουμε να κερδίσουμε και να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία.”

Για τη συζήτηση που είχε με τον Κιελίνι: “Μίλησα με τον Κιελίνι, τα είπαμε πολύ ωραία και συμφωνήσαμε ότι θα ήταν ωραίο οι δύο ομάδες να τα πούνε στον επόμενο γύρο. Θυμούνται ακόμα το 1-0 στην Αθήνα και τη μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού στην Ιταλία.”

Για τις μεταγραφές της ομάδας: “Σίγουρα κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ και εξτρέμ. Εμείς έχουμε συνηθίσει στις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, ίσως για έναν σέντερ φορ. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί.”

Για την υπόσχεση που δίνει στους φίλους των ερυθρόλευκων: “Αυτό που θέλω να υποσχεθώ είναι ότι θα τα δώσουμε όλα, θα είμαστε κοντά στην ομάδα, τους παίκτες, τον προπονητή μας και μαζί με τον κόσμο θα τους σπρώξουμε όσο γίνεται, ώστε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ας πάμε στον επόμενο γύρο και τα ξανασυζητάμε αυτά στην επόμενη κλήρωση.”

Για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες: “Εύχομαι ειλικρινά όλες οι ομάδες να περάσουν. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να περάσουν. Να συνεχίσουν τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, ώστε να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται και να γράψουμε ιστορία. Σας έχω πει ότι με το νέο φορμάτ, το Europa και το Conference League είναι κάτι βατό. Μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε ψηλότερα και να περάσουν και οι τρεις.”

Για τη Νότιγχαμ: “Η Νότιγχαμ είναι μία μεγάλη ομάδα με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους Champions League ή μάλλον Πρωταθλητριών όπως λεγόταν τότε. Γυρίσαμε ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ο κόσμος το περιμένει αυτό το ταξίδι. Πιστεύω ότι έχουμε μία πολύ καλή ομάδα, έχουμε κάνει καλές μεταγραφές, υπάρχει καλό κλίμα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.”