When Nobody’s Watching: To ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα που αξίζει να δεις

Το When Nobody’s Watching έρχεται για να βάλει το δικό του λιθαράκι στην αλλαγή της νοοτροπίας γύρω από το άθλημα.

Στον κατάμεστο θερινό κινηματογράφο «Λαϊς – Ταινιοθήκη της Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του “When Nobody’s Watching”, του ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ, σε παραγωγή της Stars Inc.11, για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα.

Μέσα από το «When Nobody’s Watching» αναδεικνύεται η δύναμη της γυναίκας, η οποία χρειάζεται να κάνει θυσίες προκειμένου ν’ ακολουθήσει το πάθος της για το ποδόσφαιρο, σε πείσμα των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και των δομικών παθογενειών του αθλήματος στη χώρα μας.

Με συναισθηματική, ρεαλιστική προσέγγιση και έμφαση στις ανθρώπινες ιστορίες το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ και της Stars Inc.11 με την υποστήριξη της FIFpro Europe και τη χορηγία την Admiral, δεν εστιάζει στα προβλήματα που δεδομένα υπάρχουν, αλλά μέσα από αυτά επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και στοχεύει στο ν’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης, ώστε τα νέα κορίτσια ν’ αγκαλιάσουν το άθλημα.

«Οι ποδοσφαιρίστριες δεν είναι μόνες τους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ Γιώργος Μπαντής και πρόσθεσε: «Έχουν αποδείξει τι μπορούν να καταφέρουν και πρέπει να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο ποδόσφαιρο».

Το When Nobody’s Watching έρχεται για να βάλει το δικό του λιθαράκι στην αλλαγή της νοοτροπίας γύρω από το άθλημα, καθώς όπως επεσήμανε ο υπεύθυνος ποδοσφαίρου γυναικών στον ΠΣΑΠΠ Χρήστος Στάικος «εκτός από τις προφανείς ελλείψεις στις υποδομές, το πρόβλημα εντοπίζεται και στην κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας».

Αθλήτριες που εμφανίζονται στο When Nobody’s Watching

Κουλτούρα που δυσκολεύεται ν’ αποδεχτεί την επιλογή της γυναίκας να παίξει ποδόσφαιρο. Ένα ταμπού το οποίο δεν συμβαδίζει με τα δεδομένα της εποχής. «Θα ήθελα η κόρη μου να μπορεί να γίνει ποδοσφαιρίστρια αν το θελήσει και να νιώθει ελεύθερη να μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό της όποιος και αν είναι αυτός», δήλωσε η υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΣΑΠΠ, Αριάνα Παπαγιάννη.

When Nobody’s Watching

Το «When Nobody’s Watching» είναι μια ταινία διάρκειας 90 λεπτών που περιλαμβάνει περισσότερες από 30 συνεντεύξεις και γυρίσματα σε Ελλάδα, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία. Για σχεδόν δύο σεζόν, το συνεργείο της Stars Inc.11 ακολουθούσε τις πρωταγωνίστριες του ντοκιμαντέρ προκειμένου να παρουσιάσει τη δική τους οπτική.

«Κανένα σενάριο δεν είναι τόσο ευφάνταστο όσο η πραγματική ζωή, άλλωστε», είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας και δημιουργός της Stars Inc.11 Παναγιώτης Αρωνιάδης και πρόσθεσε: «Το When Nobody’s Watching είναι ένα ξεχωριστό project που θεωρώ ότι θ’ αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο χώρο του αθλητισμού»

Έτσι, δημιουργήθηκε μια αυθεντική, συναισθηματική και ανθρώπινη αφήγηση, που δίνει φωνή στις αθλήτριες και αναδεικνύει τις προκλήσεις τους. Παράλληλα, εμπλουτίζεται με την απαραίτητη πληροφορία ώστε να μπουν οι σωστές βάσεις και φωτίζει, μέσα από την αντιπαραβολή με τις συνθήκες στο εξωτερικό, πόσος δρόμος απομένει αλλά και πόσες δυνατότητες υπάρχουν.

When Nobody’s Watching

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο επόμενο διάστημα προγραμματίζονται περισσότερες προβολές του ντοκιμαντέρ, οι οποίες θα ανακοινωθούν άμεσα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία

Παναγιώτης Αρωνιάδης

Κώστας Αμοιρίδης

Διευθυντής Φωτογραφίας

Κώστας Αμοιρίδης

Μοντάζ – Μουσική επιμέλεια

Παύλος Παπαδόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής

Χρήστος Στάικος

Διεύθυνση Παραγωγής

Stars Inc.11

Αρχισυνταξία

Παναγιώτης Αρωνιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια

Αριάνα Παπαγιάννη

Έλενα Παπαδοπούλου

Graphic Design

Γιάννης Φετάνης

Εικονολήπτες

Κώστας Αμοιρίδης

Δημήτρης Παπαναστασίου

Γιάννης Εμμανουηλίδης

Στεφάνια Ντόκου

Δαμιανός Αρωνίδης

Γιώργος Καψάλης

Βασίλης Τσιρώνης

Νώντας Μπέκας

Κώστας Κώττας

Drone

Κώστας Αμοιρίδης

Νώντας Μπέκας

Δαμιανός Αρωνίδης

Βασίλης Τσιρώνης